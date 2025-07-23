Brazil se pridružuje Južnoj Africi u tužbi protiv Izraela za genocid u Gazi

Brazil će se pridružiti Južnoj Africi u tužbi protiv Izraela za genocid u Gazi pred Međunarodnim krivičnim sudom, objavio je Reuters.

Kako piše Reuters, Brazil će postati 19. zemlja koja se pridružila Južnoj Africi, koja je slučaj pokrenula 29. decembra 2023. godine.

Ranije su to uradile Alžir, Bolivija, Čile, Kolumbija, Komoros, Kuba, Džibuti, Egipat, Irska, Jordan, Liban, Meksiko, St. Vincent i Grenadini, Slovenija, Španija, Turska, Venecuela i Zimbabve.

Uz njih, slučaj su podržali Palestina, Afrička unija, Arapska liga, Pokret nesvrstanih te Organizacija islamske saradnje.

Vrijedi istaći da je Nikaragva također podržala Južnu Afriku, ali je svoju podršku povukla 3. aprila 2025. godine.

S druge strane, Izraelu su se pridružili Argentina, Češka Republika, Francuska, Njemačka, Gvatemala, Mađarska, Italija, Paragvaj, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija.

Međunarodni krivični sud je po ovoj tužbi već izdavao naredbe izraelskoj vojsci, ali je službeni Tel Aviv to ignorisao. Odnosile su se na ofanzive koje je izraelska vojska pokretala u Gazi.