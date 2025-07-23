Sirija nadomak milijarde dolara vrijednih investicija: Dolazak 120 saudijskih biznismena

Saudijska poslovna delegacija koju predvodi ministar investicija Khalid Al-Falih stigla je u Damask uoči foruma na kojem će se postići trgovinski sporazumi vrijedni 15 milijardi saudijskih rijala (četiri milijarde dolara). Više od 120 potencijalnih investitora otputovalo je u Siriju, dok Kraljevina nastavlja podržavati ekonomski oporavak i finansijski krajolik zemlje.

Održivi razvoj

Sirijska novinska agencija SANA izvijestila je da će sporazumi doprinijeti promovisanju održivog razvoja i ekonomskih interesa između Sirije i Saudijske Arabije. Saudijsko-sirijski investicijski forum trebao bi generirati trgovinske sporazume vrijedne više milijardi, izvijestio je Al Ekhbariya, dok je Ministarstvo investicija Kraljevine na X napisalo da se očekuje značajno učešće javnog i privatnog sektora s obje strane.

Saudijska Arabija i Sirija su posljednjih mjeseci napravile značajan napredak u obnavljanju diplomatskih odnosa, a Kraljevina je ponovo otvorila svoju ambasadu u Damasku 2024. godine nakon 12-godišnje pauze.

Potencijalni investitori

