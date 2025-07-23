Američki turisti se zabavljali ispred zgrade FSB-a Sankt Peterburgu pa zažalili

Policija u Sankt Peterburgu uhapsila je grupu stranih turista nakon što su plesali i fotografisali se u blizini lokalnog sjedišta ruske Federalne službe sigurnosti (FSB).

Među uhapšenima su dva američka državljanina, jedan izraelski državljanin i jedan lokalni stanovnik Sankt Peterburga, navodi se u izvještaju policije.

Grupa uhapšenih je hodala od Velike horske sinagoge kada su stali da plešu u blizini zgrade FSB-a na Litejnom prospektu. Policija je navodno uočila grupu zbog "agresivnog ponašanja" nakon što su im policajci prišli jer su fotografisali zgradu.

U izvještaju se navodi da su njih četvorica uhapšena, optužena za remećenje javnog reda i mira i privremeno pritvorena. Nije poznato da li će rusko pravosuđe podignuti optužnicu protiv uhapšenih.

Sjedište FSB-a u Sankt Peterburgu nalazi se u blizini nekoliko popularnih turističkih mjesta, uključujući obalu rijeke Neve, Ljetni vrt i Dvorac Svetog Mihaila.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov održao je sastanak Antiterorističke komisije i operativnog štaba grada u Smolnom.

- U aprilu smo razradili dodatne mjere kako bismo osigurali sigurnost tokom značajnih javnih i političkih masovnih događaja tokom ljeta. To su bili ozbiljni testovi, ali ih je grad proveo na istom visokom nivou - napomenuo je Beglov.