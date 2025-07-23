Turski ministar vanjskih poslova: Krajnji cilj je prekid vatre između Rusije i Ukrajine koji će utrti put miru

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u srijedu da je krajnji cilj pregovora između Rusije i Ukrajine prekid vatre koji će utrti put miru, javlja Anadolija.

Govoreći na trilateralnom sastanku Turske, Rusije i Ukrajine u Istanbulu, dok je turska metropola domaćin treće runde mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva, Fidan je rekao da će Turska nastaviti ispunjavati svoju ulogu posrednika u pregovorima.

- Smatramo da je razmjena memoranduma koji odražavaju perspektive strana o prekidu vatre i miru u drugoj rundi pregovora značajan napredak - rekao je.

Fidan je izrazio nadu da će se u ovoj rundi pregovora strane uključiti u suštinske i rezultatski orijentirane konsultacije o memorandumima koje su ranije razmijenile.

Prva dva kruga održana su 16. maja i 2. juna, također u Istanbulu. Obje strane su se složile da razmijene dodatne ratne zarobljenike, dajući prioritet najmlađima i najteže ranjenima, i da vrate tijela 6.000 poginulih vojnika sa svake strane.

Moskva i Kijev su također razmijenili memorandume u kojima su iznijeli svoje vizije za okončanje sukoba koji traje od februara 2022. godine.

U trećem krugu, rusku delegaciju predvodi predsjednički pomoćnik Vladimir Medinski, dok Rustem Umerov, šef ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, predvodi delegaciju Kijeva.