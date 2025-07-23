Završeni pregovori u Istanbulu: Ukrajinska strana predložila sastanak Putina i Zelenskog

Rusija i Ukrajina dogovorile su se na pregovorima u Istanbulu o razmjeni zarobljenih vojnika, ali i civila, javio je TASS, pozivajući se na svoj izvor.

U Istanbulu je završena treća runda pregovora delegacija Rusije i Ukrajine, a dvije delegacije razgovarale su oko 40 minuta.

TASS navodi da će odluka o četvrtom krugu pregovora Rusije i Ukrajine biti donesena nakon ispunjenja novih dogovorenih obaveza.

Šef delegacije Ukrajine Rustem Umerov rekao je da je ukrajinska strana predložila ruskoj delegaciji da se održi sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i Ukrajine Vladimira Zelenskog prije kraja avgusta, prenosi "RT Balkan".

Prije sastanka delegacija u punom sastavu održan je bilateralni razgovor šefova delegacija Vladimira Medinskog i Rustema Umerova, a zatim i konsultacije ruske strane.