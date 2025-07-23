TREĆA RUNDA

Završeni pregovori u Istanbulu: Ukrajinska strana predložila sastanak Putina i Zelenskog

Na početku treće runde obratio se ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan

A. O.

23.7.2025

Rusija i Ukrajina dogovorile su se na pregovorima u Istanbulu o razmjeni zarobljenih vojnika, ali i civila, javio je TASS, pozivajući se na svoj izvor.

U Istanbulu je završena treća runda pregovora delegacija Rusije i Ukrajine, a dvije delegacije razgovarale su oko 40 minuta.

TASS navodi da će odluka o četvrtom krugu pregovora Rusije i Ukrajine biti donesena nakon ispunjenja novih dogovorenih obaveza.

Šef delegacije Ukrajine Rustem Umerov rekao je da je ukrajinska strana predložila ruskoj delegaciji da se održi sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i Ukrajine Vladimira Zelenskog prije kraja avgusta, prenosi "RT Balkan".

Prije sastanka delegacija u punom sastavu održan je bilateralni razgovor šefova delegacija Vladimira Medinskog i Rustema Umerova, a zatim i konsultacije ruske strane.

Na početku treće runde obratio se ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan.

On je zahvalio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, Vladimiru Zelenskom i američkom lideru Donaldu Trampu na naporima da se organizuju pregovori, prenio je "Sputnjik".

- Ankara sa zadovoljstvom konstatuje da međunarodna zajednica visoko cijeni rezultate prve dvije runde pregovora Rusije i Ukrajine. Cilj ovih razgovora je da dve strane održe konsultacije o memorandumima i da postignu određeni rezultat. Krajnji cilj je, naravno, da se doprinese miru uz pomoć prekida vatre - rekao je Fidan.

Poslije njegovog obraćanja pregovori su nastavljeni iza zatvorenih vrata.

Izvor "Sputnjika" rekao je da je prije sastanka delegacija održan i trilateralni razgovor Medinskog, Umerova i Fidana.

