Trudna novinarka i njena porodica ubijeni u napadu Izraela

U izraelskom zračnom napadu porodica Vale al-Džabari (Wale al-Jaabari), novinarke iz Gaze ubijena je tokom noći.

Njihovi rođaci za Reuters su izjavili da je ubijeno i petero djece, a porodica nije, kao i veliki broj Palestinaca, imala pristup hrani.

- Ovo je moj rođak. Imao je 10 godina. Iskopali smo ih iz ruševina - rekao je Amr al-Šaer (al-Shaer), držeći jedno od tijela nakon što ga je izvukao.

Iman al-Šaer, još jedan rođak koji živi u blizini, izjavio je da porodica nije ništa jela prije nego što su bombe pale.

- Djeca su zaspala bez hrane - istakao je.

Al-Džabari, pored koje je ubijen muž i njihovo petero djece, je bila trudna. Rođaci su rekli da su neki susjedi preživjeli jer su u trenutku napada bili vani tražeći hranu.

Desetoro Palestinaca umrlo je tokom noći od gladi, saopćilo je ministarstvo zdravstva Gaze, čime je ukupan broj ljudi koji su umrli od gladi porastao na 111, većinom u posljednjim sedmicama dok val gladi pogađa palestinsku enklavu. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je u srijedu da je 21 dijete mlađe od pet godina među onima koji su do sada ove godine umrli od pothranjenosti.

Naveli su da skoro 80 dana između marta i maja nisu uspjeli isporučiti hranu i da je obnova isporuka i dalje daleko ispod potrebnog nivoa.

U saopćenju u srijedu, 111 organizacija, uključujući Mersi Korps (Mercy Corps), Norveško vijeće za izbjeglice i Refugees International, navelo je da se masovna glad širi iako tone hrane, čiste vode i medicinskih zaliha stoje netaknute odmah izvan Gaze, gdje humanitarnim organizacijama nije dozvoljen pristup.

Ujedinjene nacije i humanitarne organizacije koje pokušavaju isporučiti hranu u Gazu kažu da Izrael, koji kontroliše sve što ulazi i izlazi, guši isporuke, te da su izraelski vojnici ubili stotine Palestinaca blizu tačaka za preuzimanje pomoći od maja.