Američko ministarstvo pravde obavijestilo Trampa da se spominje u "Epstajnovim dokumentima"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) spominje se u dokumentima vezanim za pedofila i seksualnog prijestupnika Džefrija Epstajna (Jeffreyja Epsteina), a ministarstvo pravde je obavijestilo Bijelu kuću o tome još u maju, otkriva Wall Street Journal.

Dužnosnici američkog ministarstva pravde u maju su pretraživali dokumente vezane za Epstajnov slučaj i pronašli da se Trampovo ime "više puta spominje."

Osim američkog predsjednika, kako navodi ovaj američki list, u ovim dokumentima se nalaze imena i drugih "moćnih osoba" iz SAD-a, ali i iz drugih dijelova svijeta.

Podsjetimo, slučaj "Epstajn" je u fokusu svjetskih medija zbog činjenice da se Tramp, iako je obećavao drugačije, bori protiv objavljivanja dokumenata vezanih za bivšeg finansijera.

Iako se dugo vremena spekulisalo o umiješanosti Trampa u mnogobrojne kriminalne radnje Epsteina, za koje je ranije i osuđivan, američki predsjednik je to negirao.

Bivši saradnik Donalda Trampa, Ilon Mask (Elon Musk) tokom svađe sa američkim predsjednikom na društvenoj mreži X objavio je da je on bio inkriminisan u ovom slučaju.

Protiv objave dokumenata

Tramp je, nekoliko sedmica nakon toga, krenuo u kampanju protiv objave dokumenata, u čemu je dobio pomoć brojnih saradnika koji su također promijenili svoj stav o slučaju.

Glavna državna tužiteljica SAD-a Pem Bondi (Pam) je među ovim saradnicima. Ona je, kako kaže WSJ, informisala Trampa da je on spomenut u dokumentima vezanim za Epstajnova krivična djela.

Bondi je na početku svog mandata govorila da je "lista Epstajnovih klijenata na njenom stolu", a onda je navela da ova lista ne postoji, kada je objavljen izvještaj zajedničke istrage FBI-ja i američkog ministarstva pravde.

Cijela situacija je na kraju prerasla u skandal, a Tramp je dobio podršku i svojih kolega iz Republikanske stranke u oba doma američkog Kongresa, koji su blokirali pozive na objavljivanje dokumenata.

Predsjednik Predstavničkog doma i lider republikanaca Majk Džonson (Mike Johnson) u ovom zakonodavnom tijelu, je čak poslao Kongres na ljetni odmor dan ranije, kako bi se blokiralo glasanje o ovoj inicijativi.

Brojne inkriminirajuće fotografije

U međuvremenu su u javnost izašle brojne inkriminirajuće fotografije koje svjedoče o poznanstvu Trampa i Epstajna, kao i pismo koje je američki predsjednik navodno poslao svom nekadašnjem prijatelju za njegov rođendan.

Epstajn je izvršio samoubistvo u svojoj pritvorskoj ćeliji prije nego što je počelo suđenje u njegovom slučaju. Zasad je u ovom slučaju osuđena samo njegova saradnica Ghislaine Maxwell.