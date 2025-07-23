Gabard iznijela teške optužbe na račun Obame: "Znali su da će to promovirati ovu izmišljenu naraciju da se Rusija miješala u izbore 2016. kako bi pomogla Trampu"

Direktorica Nacionalne obavještajne službe SAD-a Tulsi Gabard (Gabbard) održala je press konferenciju na kojoj je još jednom iznijela teške optužbe prema bivšem predsjedniku Amerike Baraku Obami (Baracku).

Ona je ponovila tvrdnje da je njegova administracija promovisala izmišljeni narativ o miješanju Rusije u izbore 2016. godine. Navela je kako postoje nepobitni dokazi koji detaljno opisuju kako su predsjednik Obama i njegov tim za nacionalnu sigurnost upravljali stvaranjem procjene obavještajne zajednice za koju su znali da je lažna.

- Znali su da će to promovirati ovu izmišljenu naraciju da se Rusija miješala u izbore 2016. kako bi pomogla predsjedniku Trampu da pobijedi, prodajući to američkom narodu kao da je istina, a nije bila – kazala je ona.

Ponovila je i to kako je Obamina administracija vršila grubu politizaciju obavještajnih podataka.

- Svi se vraćaju i potvrđuju isti izvještaj: Obamina administracija je vršila grubu politizaciju i manipulaciju obavještajnim podacima s ciljem delegitimizacije predsjednika Trampa čak i prije nego što je inauguriran, što je u konačnici uzurpiralo volju američkog naroda – istakla je.

Gabard je također rekao da su deklasificirani dokumenti podijeljeni s Ministarstvom pravosuđa i FBI-jem kako bi mogli procijeniti postoje li opravdane bilo kakve kriminalne implikacije koje proizlaze iz tih materijala.