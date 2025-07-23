POSTOJE NEPOBITNI DOKAZI

Gabard iznijela teške optužbe na račun Obame: "Znali su da će to promovirati ovu izmišljenu naraciju da se Rusija miješala u izbore 2016. kako bi pomogla Trampu"

Ove bizarne optužbe su smiješne i slab pokušaj odvraćanja pažnje, navodi Obama

Tulsi Gabard. Platforma X

A. O.

23.7.2025

Direktorica Nacionalne obavještajne službe SAD-a Tulsi Gabard (Gabbard) održala je press konferenciju na kojoj je još jednom iznijela teške optužbe prema bivšem predsjedniku Amerike Baraku Obami (Baracku).

Ona je ponovila tvrdnje da je njegova administracija promovisala izmišljeni narativ o miješanju Rusije u izbore 2016. godine. Navela je kako postoje nepobitni dokazi koji detaljno opisuju kako su predsjednik Obama i njegov tim za nacionalnu sigurnost upravljali stvaranjem procjene obavještajne zajednice za koju su znali da je lažna.

- Znali su da će to promovirati ovu izmišljenu naraciju da se Rusija miješala u izbore 2016. kako bi pomogla predsjedniku Trampu da pobijedi, prodajući to američkom narodu kao da je istina, a nije bila – kazala je ona.

Ponovila je i to kako je Obamina administracija vršila grubu politizaciju obavještajnih podataka.

- Svi se vraćaju i potvrđuju isti izvještaj: Obamina administracija je vršila grubu politizaciju i manipulaciju obavještajnim podacima s ciljem delegitimizacije predsjednika Trampa čak i prije nego što je inauguriran, što je u konačnici uzurpiralo volju američkog naroda – istakla je.

Gabard je također rekao da su deklasificirani dokumenti podijeljeni s Ministarstvom pravosuđa i FBI-jem kako bi mogli procijeniti postoje li opravdane bilo kakve kriminalne implikacije koje proizlaze iz tih materijala.

- Proslijedili smo i nastavit ćemo prosljeđivati sve ove dokumente Ministarstvu pravde i FBI-u kako bi istražili kriminalne implikacije. Tačno. Dokazi koje smo pronašli i koje smo objavili direktno ukazuju na predsjednika Obamu koji je vodio izradu ove obavještajne procjene. Postoje brojni dokazi i obavještajni podaci koji potvrđuju tu činjenicu - zaključila je Gabard.

Bivši predsjednik SAD Obama nedavno je prokomentarisao ove navode te je rekao kako iz Bijele kuće sve češće dolaze neosnovane optužbe.

- Ove bizarne optužbe su smiješne i slab pokušaj odvraćanja pažnje. Ništa u dokumentu objavljenom prošle sedmice ne potkopava široko prihvaćen zaključak da je Rusija radila na utjecaju na predsjedničke izbore 2016. godine, ali nije uspješno manipulirala nijednim glasovima – jasan je bio Obama. 

# BARACK OBAMA
# SAD
# TULSI GABBARD
