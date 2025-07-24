Sukob na granici: Tajland i Kambodža razmijenili vatru, situacija sve napetija

Oružani sukobi izbili su rano jutros na granici između Tajlanda i Kambodže, a vojske obiju zemalja međusobno se optužuju za početak sukoba.

Tajlandska vojska saopćila je da su oružane snage susjedne Kambodže otvorile vatru na sporno granično područje u blizini hrama Ta Moan Thom, oko 360 kilometara od Bangkoka. U saopćenju se navodi da je nad tim područjem prethodno preletio nadzorni dron, a zatim su poslane trupe s teškim naoružanjem.

U razmjeni vatre ranjena su dva tajlandska vojnika. Glasnogovornik tajlandske vojske izjavio je da Kambodža koristi raketne bacače. S druge strane, portparol kambodžanskog ministarstva odbrane tvrdi da su tajlandske snage izvršile upad, na što su njihove trupe odgovorile u samoodbrani.

Opasnost od mina

Istočni dio granice između dviju zemalja prepun je protupješačkih mina zaostalih iz kambodžanskog građanskog rata. Prema procjenama organizacija koje se bave razminiranjem, u tom području i dalje se nalazi više miliona mina.

Tokom protekle sedmice, dvojica tajlandskih vojnika izgubila su udove nakon što su naišli na mine tokom redovnih graničnih patrola. Kao odgovor, Tajland je opozvao svog ambasadora iz Kambodže i zaprijetio protjerivanjem kambodžanskog ambasadora iz Bangkoka.

Također su optužili Kambodžu da je nedavno postavila nove mine duž granice, što Phnom Penh negira kao "neutemeljene optužbe".

"Moramo biti oprezni"

Bivši kambodžanski premijer Hun Sen, čija objava na Facebooku i dalje ima značajan politički uticaj, napisao je da je tajlandska vojska granatirala dvije kambodžanske provincije.