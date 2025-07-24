Zvaničnik Bijele kuće: Ne poričemo da se Trampovo ime nalazi u Epstinovim dokumentima

Bijela kuća nije porekla da se ime predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Trump) spominje u dokumentima povezanim s finansijerom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), koji je bio optužen za trgovinu djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja, izjavio je u srijedu jedan zvaničnik administracije za Reuters.

Prema njegovim riječima, činjenica da se Trampovo ime pojavljuje u tim dokumentima potvrđena je u materijalima za brifinge koji su podijeljeni s utjecajnim osobama.

Spominjanje u spisima

Ranije je Bijela kuća odbacila kao "lažnu vijest" izvještaj Wall Street Journala u kojem se tvrdilo da je američka državna tužiteljica Pam Bondi u maju obavijestila Trampa da se njegovo ime nalazi u dokumentima Ministarstva pravde koji se tiču Epstina.

Tramp, koji je tokom 1990-ih i ranih 2000-ih bio u prijateljskim odnosima s Epstinom, više puta se spominje u dnevnicima letova njegovog privatnog aviona. Takođe, Tramp i članovi njegove porodice navedeni su u Epstinovoj kontakt-knjizi, zajedno sa stotinama drugih imena.

Veliki dio tog materijala postao je javan tokom krivičnog postupka protiv Epstinove dugogodišnje saradnice Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), koja je osuđena na 20 godina zatvora zbog trgovine djecom radi seksualnog iskorištavanja i drugih krivičnih djela.

Tokom suđenja, Epstinov dugogodišnji pilot svjedočio je da je Tramp više puta letio tim avionom. Tramp je to negirao, rekavši da nikada nije bio u Epstinovom avionu.

Oštre kritike

Tramp se suočio s oštrim kritikama dijela svojih pristalica nakon što je njegova administracija odlučila da neće objaviti sve dokumente, iako je to ranije obećano tokom kampanje.

Ministarstvo pravde je u dopisu ranije ovog mjeseca navelo da ne postoje osnove za nastavak istrage u Epstinovom slučaju, što je izazvalo nezadovoljstvo među pojedinim Trampovim saveznicima koji traže više informacija o moćnim i bogatim osobama koje su bile u kontaktu s Epstinom.