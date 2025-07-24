Kim Jong-Un pozvao svoju vojsku da bude spremna "za pravi rat"

Sjevernokorejski lider Kim Jong-Un pozvao je svoju vojsku da bude spremna "za pravi rat" dok je posmatrao takmičenje artiljerijskih jedinica u gađanju, javili su u četvrtak državni mediji u Pjongjangu.

Kimove izjave uslijedile su nakon što je Sjeverna Koreja rasporedila trupe i oružje kako bi pomogla Rusiji tokom njene ofanzive u Ukrajini koja traje više od tri godine.

Državna Korejska centralna televizija u četvrtak je prikazala snimak na kojem se vidi kako vojnici artiljerijskih jedinica ispaljuju granate prema moru.

Na drugom kadru prikazan je Kim kako s osmatračnice, u društvu dvojice vojnih zvaničnika, posmatra vježbu kroz dvogled. Tačna lokacija događaja nije objavljena.

Pozvao je vojnike da budu spremni "za pravi rat" u "bilo koje vrijeme" i da budu sposobni "uništiti neprijatelja u svakoj bitci", izvijestila je Korejska centralna novinska agencija u izvještaju na engleskom jeziku.

Južnokorejske i zapadne obavještajne agencije izvijestile su da je Pjongjang prošle godine poslao više od 10.000 vojnika u rusku Kursku oblast, zajedno s artiljerijskim granatama, raketama i raketnim sistemima dugog dometa.

Oko 600 sjevernokorejskih vojnika je ubijeno, a hiljade ranjeno boreći se za Rusiju, saopštio je Seul.