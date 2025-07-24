Sukob Tajlanda i Kambodže eskalirao: Podignuti borbeni avioni, ima mrtvih i ranjenih

Tajlandske oružane snage izvele su zračne napade na ciljeve u Kambodži, što su potvrdila ministarstva obje države. Nakon napada, Tajland je zatvorio sve granične prijelaze s Kambodžom. Sukob je uslijedio nakon granatiranja s kambodžanske strane, u kojem su ubijena dva civila.

Ministarstvo odbrane Kambodže potvrdilo je da je Tajland koristio borbene avione kako bi izbacio dvije bombe na putnu infrastrukturu. Reuters prenosi i izjavu kambodžanskog ministarstva u kojoj se Tajland optužuje za kršenje sporazuma i otvaranje vatre na kambodžanske vojnike.

Zračni napadi

U granatiranju iz Kambodže poginuo je najmanje jedan tajlandski civil, dok su još dvije osobe ranjene. Mediji izvještavaju da civili bježe iz pograničnih područja tražeći skloništa.

Obje strane međusobno se optužuju za početak sukoba.

Tajlandska vojska saopštila je da je u četvrtak protiv kambodžanskih snaga angažovan borbeni avion F-16, nakon višesedmičnih napetosti u vezi sa spornim dijelom granice koje su kulminirale pucnjavom.

Prema njihovim navodima, od šest aviona F-16 koji su bili raspoređeni uz granicu, jedan je otvorio vatru i uništio metu na teritoriji Kambodže.

Tajlandska vojska tvrdi da su njihove snage rano ujutru najprije primijetile bespilotnu letjelicu, a zatim i šest naoružanih kambodžanskih vojnika koji su se približavali granici. Navode da su pokušali smiriti situaciju, ali je kambodžanska strana prva otvorila vatru.

Sukob zbog hrama

Kambodžansko ministarstvo odbrane s druge strane poručuje da je upravo Tajland započeo oružani sukob, dok su njihove snage djelovale isključivo u okviru samoodbrane.

Premijer Kambodže Hun Manet izjavio je da je tajlandska vojska napala njihove položaje u Prasat Ta Moan Thomu i Prasat Ta Krabeyu, u provinciji Oddar Meanchey, te proširila ofanzivu na područje između kambodžanske provincije Preah Vihear i tajlandske Ubon Ratchathani.

Spor između dvije zemlje traje već godinama zbog vlasništva nad hramom Preah Vihear, koji je Međunarodni sud pravde 1962. i 2013. godine proglasio kambodžanskim teritorijem – presudu koju Tajland ne priznaje.