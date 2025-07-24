Nestao ruski avion s 49 ljudi: Gubi mu se trag nadomak odredišta

Ruska kontrola leta izgubila je kontakt s putničkim avionom AN-24 u kojem se nalazilo 49 osoba, javlja agencija Reuters, pozivajući se na izvore iz Rusije.

Prema informacijama portala SHOT, avion kompanije Angara bio je na letu prema gradu Tindi, u Amurskoj oblasti na krajnjem istoku Rusije, u blizini granice s Kinom.

Vjeruje se da je letjelica nestala svega nekoliko kilometara prije nego što je trebala sletjeti.

Guverner regije Vasilij Orlov izjavio je da se, prema preliminarnim podacima, u avionu nalazilo 43 putnika, među kojima i petero djece, te šest članova posade.

- Sve raspoložive snage i resursi upućeni su u potragu za avionom - napisao je Orlov na Telegramu.