Spasilački helikopter locirao zapaljeni trup ruskog putničkog aviona koji je nestao u četvrtak u Amurskoj oblasti na ruskom Dalekom istoku, saopćio je zvaničnik za vanredne situacije. Kontrolori zračnog saobraćaja izgubili su u četvrtak kontakt s putničkim avionom An-24 koji je prevozio pedesetak ljudi na Dalekom istoku Rusije, a potraga je u toku, saopćio je regionalni guverner.

Lokalno ministarstvo za vanredne situacije saopćilo je da je avion, kojim upravlja aviokompanija Angara sa sjedištem u Sibiru, nestao s radara dok se približavao odredištu Tinda, gradu u Amurskoj oblasti koja graniči s Kinom.