POTRAGA U RUSIJI

Olupina aviona. Platforma X

M. Až.

24.7.2025

Spasilački helikopter locirao zapaljeni trup ruskog putničkog aviona koji je nestao u četvrtak u Amurskoj oblasti na ruskom Dalekom istoku, saopćio je zvaničnik za vanredne situacije.

Kontrolori zračnog saobraćaja izgubili su u četvrtak kontakt s putničkim avionom An-24 koji je prevozio pedesetak ljudi na Dalekom istoku Rusije, a potraga je u toku, saopćio je regionalni guverner.

Lokalno ministarstvo za vanredne situacije saopćilo je da je avion, kojim upravlja aviokompanija Angara sa sjedištem u Sibiru, nestao s radara dok se približavao odredištu Tinda, gradu u Amurskoj oblasti koja graniči s Kinom.

Regionalni guverner Vasilij Orlov kazao je da su, prema preliminarnim podacima, u avionu bila 43 putnika, među kojima petero djece, i šest članova posade.

- Sve potrebne snage i sredstva raspoređeni su u potragu za avionom - napisao je na Telegramu.

Ministarstvo za vanredne situacije procijenilo je broj ljudi u avionu nešto nižim – na oko 40 – prenosi Reuters.

# PAD AVIONA
# RUSIJA
# AMURSKA OBLAST
