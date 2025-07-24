RASTE BROJ POGINULIH

Tajland upozorio Kambodžu: "Spremni smo eskalirati sukobe"

Ministar zdravstva Tajlanda Somsak Tepusutin potvrdio je da su život izgubili jedan pripadnik vojske i 11 civila

U sukobima stradali civili. Tajlandska vojska

M. Až.

24.7.2025

Ministarstvo vanjskih poslova Tajlanda pozvalo je Kambodžu da odmah prekine radnje koje smatra teškim kršenjem međunarodnog prava. Istaknuto je da je Tajland spreman pojačati mjere samoobrane ukoliko oružani napadi sa kambodžanske strane budu nastavljeni.

S druge strane, Kambodža optužuje Tajland za upotrebu pretjerane sile duž zajedničke granice.

U međuvremenu, raste broj žrtava u sukobima – ministar zdravstva Tajlanda Somsak Tepusutin potvrdio je da su život izgubili jedan pripadnik vojske i 11 civila, dok je ukupno 35 osoba ranjeno u tim sukobima.

# KAMBODŽA
# TAJLAND
