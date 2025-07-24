Tajland upozorio Kambodžu: "Spremni smo eskalirati sukobe"

Ministarstvo vanjskih poslova Tajlanda pozvalo je Kambodžu da odmah prekine radnje koje smatra teškim kršenjem međunarodnog prava. Istaknuto je da je Tajland spreman pojačati mjere samoobrane ukoliko oružani napadi sa kambodžanske strane budu nastavljeni.

S druge strane, Kambodža optužuje Tajland za upotrebu pretjerane sile duž zajedničke granice.

U međuvremenu, raste broj žrtava u sukobima – ministar zdravstva Tajlanda Somsak Tepusutin potvrdio je da su život izgubili jedan pripadnik vojske i 11 civila, dok je ukupno 35 osoba ranjeno u tim sukobima.