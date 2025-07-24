Svi putnici poginuli u padu ruskog aviona na Dalekom istoku

Svi putnici i članovi posade ruskog putničkog aviona koji je nestao sa radara tokom leta u četvrtak u ruskoj regiji Amur na Dalekom istoku su poginuli, saopćile su vlasti, potvrđujući da je avion pao, prenosi Anadolu.

Olupina aviona Antonov An-24 pronađena je, saopćilo je Ministarstvo za vanredne situacije putem Telegrama, dodajući da je helikopter Federalne agencije za zračni saobraćaj uočio zapaljeni trup aviona tokom potrage. Prema preliminarnim informacijama, na letu se nalazilo 43 putnika, uključujući petoro djece, te šest članova posade.

- Spasioci su na putu prema mjestu nesreće - navodi se u saopćenju, dodajući da je uspostavljena telefonska linija za informacije u regiji koja graniči s kineskom provincijom Heilongjiang.

Guverner Amurske oblasti Vasilij Orlov izjavio je da je avion An-24 letio iz regionalnog administrativnog centra Blagoveščenska prema gradu Tynda, prije nego što je nestao.

Državna novinska agencija TASS, pozivajući se na pres-službu Amurskog centra za civilnu zaštitu i zaštitu od požara, javila je da je olupina pronađena na planinskoj padini 16 kilometara od Tynde.

- Prema preliminarnim informacijama, svi su poginuli - prenosi TASS, navodeći izjave službi za vanredne situacije i dodajući da je slijetanje na mjesto nesreće bilo izuzetno otežano.