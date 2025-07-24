Hamas predložio novi prekid vatre, Izrael razmatra odgovor dok glad u Gazi uzima danak

Izrael razmatra izmijenjeni prijedlog Hamasa o prekidu vatre i oslobađanju talaca, saopćeno je iz kabineta premijera Benjamina Netanjahua, dok izraelske kopnene i zračne operacije u Pojasu Gaze i dalje traju.

"Ovo je nešto s čim se može raditi"

Hamas je potvrdio da je predao novi prijedlog, ali nije otkrio njegov sadržaj. Prethodnu verziju, koju je Hamas dostavio kasno u utorak, posrednici su odbacili kao nedovoljnu – čak je nisu ni proslijedili izraelskoj strani, rekli su izvori upoznati s procesom.

Obje strane suočene su s ogromnim pritiscima iz zemlje i inostranstva da dođu do dogovora, dok se humanitarna situacija u Gazi ubrzano pogoršava zbog sveprisutne i ozbiljne gladi koja je šokirala međunarodnu javnost.

Lokalni mediji citirali su visokog izraelskog zvaničnika koji je izjavio: "Novi tekst je nešto s čim se može raditi." Ipak, izraelski Kanal 12 izvijestio je da brzi dogovor još uvijek nije na vidiku, te da postoje razlike u stavovima – uključujući i to gdje bi se izraelske snage trebale povući tokom eventualnog primirja.

Palestinski zvaničnik blizak pregovorima rekao je za Reuters da je najnoviji stav Hamasa "fleksibilan, pozitivan i uzima u obzir rastuću patnju u Gazi i potrebu za zaustavljanjem gladi".

Glad uzima sve više života

U proteklim sedmicama deseci ljudi u Gazi umrli su od gladi. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) saopćila je u srijedu da je među onima koji su ove godine umrli od pothranjenosti i 21 dijete mlađe od pet godina.

Izrael, koji je početkom marta potpuno obustavio isporuku pomoći Gazi, djelimično je obnovio isporuke u maju, ali pod strogim ograničenjima. Tvrde da nastoje omogućiti isporuku pomoći, ali da moraju imati kontrolu nad njom kako bi spriječili da dođe u ruke militantima.

Izraelske vlasti navode da su tokom rata omogućile dovoljne količine hrane za 2,2 miliona stanovnika Gaze, ali za kašnjenja optužuju Ujedinjene nacije. S druge strane, UN ističe da rade što je moguće efikasnije u uslovima koje im je nametnuo Izrael.