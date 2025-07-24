UKRAJINA

U ruskim zračnim napadima u Harkovu povrijeđeno 23 osoba

Napad se dogodio dok se u Istanbulu, Turska, održavala treća runda rusko-ukrajinskih mirovnih pregovora

Anadolija

24.7.2025

Rusija je u četvrtak, 24. jula, bacila dvije zračne bombe na sjeveroistočni ukrajinski grad Harkov, ranivši najmanje 23 civila, prema podacima Regionalne vojne uprave.

Jedan udar pogodio je stambenu zgradu, dok je drugi ciljao civilno preduzeće. Hitne službe su reagovale na mjesto događaja, gaseći požare i pružajući pomoć ranjenima.

Napad se dogodio dok se u Istanbulu, Turska, održavala treća runda rusko-ukrajinskih mirovnih pregovora. Ukrajinska delegacija predložila je da Rusija organizuje sastanak dva predsjednika do kraja augusta.

