Španska aviokompanija izbacila 50 jevrejskih učenika s leta, navodno uzvikivali "Smrt Arapima"

Španska aviokompanija Vueling u četvrtak je "kategorički demantovala" optužbe za antisemitizam nakon što je uklonila grupu francuskih učenika i njihovih nastavnika s jednog od svojih letova.

Prema izvještajima izraelskih medija, oko 50 jevrejske djece i njihov 21-godišnji direktor ljetnog kampa uklonjeni su u srijedu s leta iz Valensije prema Parizu.

Vueling je u zvaničnoj izjavi naveo da su tinejdžerski putnici pokazivali "vrlo remetilačko ponašanje, ugrožavajući sigurnost leta".

Neprimjerno ponašanje

Aviokompanija je navela da je grupa manipulirala opremom za hitne slučajeve i ometala obaveznu sigurnosnu demonstraciju, više puta ignorišući upute kabinskog osoblja.

- Uprkos višestrukim upozorenjima, neprimjereno ponašanje se nastavilo, zbog čega je bilo neophodno hitno aktivirati sigurnosne protokole - navodi se u saopćenju kompanije, uz napomenu da je posada, postupajući s "potpunim profesionalizmom i u skladu s pravilima Vuelinga", zatražila intervenciju španske policije.

Sigurnosne službe su potom uklonile grupu iz aviona "kako bi zaštitile sigurnost ostalih putnika".

Po dolasku na terminal, neki članovi grupe nastavili su biti agresivni, a određeni pojedinci pokazali su "nasilno ponašanje“ prema policiji, što je rezultiralo jednim hapšenjem, navodi Vueling.

Medijski izvještaji i objave na društvenim mrežama tvrdili su da su jevrejski učenici, uzrasta od 10 do 15 godina, u avionu pjevali pjesme na hebrejskom jeziku.

Uzvikivanje parola

Prema tim izvještajima, grupa je navodno uzvikivala parole poput "Smrt Arapima", te pljuvala na drugog putnika koji je uzviknuo "Sloboda Palestini".

Izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amičaj Čikli (Amichai Chikli) potvrdio je ove izvještaje, tvrdeći da je direktor kampa uhapšen zbog "ozbiljnog" antisemitskog incidenta.

- Posada aviokompanije Vueling rekla je da je Izrael teroristička država - naveo je, sugerirajući da je incident povezan s "Hamasovom kampanjom laži".

Kompanija Vueling je u saopćenju naglasila: "Kategorički odbacujemo bilo kakve tvrdnje koje povezuju odluku posade s vjerskim izražavanjem uključenih putnika, što u potpunosti poštujemo. U Vuelingu kategorički odbacujemo svaki oblik diskriminacije bez iznimke."