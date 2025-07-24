Kremlj o sastanku Putina i Zelenskog: "Pokušavaju da malo stave kola ispred konja"

Rusija je u četvrtak izjavila da humanitarne sporazume postignute na trećoj rundi obnovljenih mirovnih pregovora s Ukrajinom u Istanbulu dan ranije smatra "pozitivnim", javlja Anadolu.

- Nastavak razmjene i vraćanja tijela civila izuzetno je važan humanitarni aspekt koji, s naše tačke gledišta, treba biti na dnevnom redu. Ali ipak pozitivan aspekt - rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za novinare.

Ponavljajući da Moskva ne očekuje napredak u pregovorima, Peskov je rekao da su ruski prijedlozi na sastanku bili "konstruktivni, specifični i usmjereni posebno na suštinski rad koji može dovesti do postizanja konkretnih rezultata".

Peskov je također govorio o potencijalnom sastanku predsjednika Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog, rekavši da je još uvijek potrebno raditi na ovoj temi.

- Pokušavaju da malo stave kola ispred konja. Prvo treba da se uradi sav posao, a onda da se glavama (predsjednicima) da mogućnost da zabilježe dostignuća koja su napravljena - dodao je on.

Negirao je bilo kakve konkretne razgovore o mogućem sastanku Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa u Kini u septembru.

Rusija i Ukrajina održale su treću rundu direktnih mirovnih pregovora, uz posredovanje Turske, u srijedu navečer.

Dogovorili su se o novoj razmjeni zatvorenika s najmanje 1.200 ljudi sa svake strane.