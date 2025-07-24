Ministar: Izrael juriša da uništi Gazu i eliminiše njen narod

Izraelski krajnje desničarski ministar za baštinu Amićai Elijahu (Amichai Eliyahu) izjavio je u četvrtak da se njegova vlada “utrkuje s vremenom kako bi uništila Gazu i njeno palestinsko stanovništvo“, dodajući da će ta teritorija postati “potpuno jevrejska“, prenosi Anadolija.

- Vlada se utrkuje da uništi Gazu. Eliminiramo ovo zlo. Eliminiramo njene stanovnike - rekao je Elijahu (Eliyahu) za izraelski radio Kol Barama.

- Gaza će postati potpuno židovska - dodao je.

Elijahu, član ultranacionalističke stranke Otzma Jehudit (Yehudit) (Jevrejska moć) koju predvodi ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, odbacio je zabrinutost zbog rastuće gladi u blokiranom Pojasu Gaze.

- Ne moramo se nositi s glađu u Gazi - rekao je.

Ministar je također kritizirao opozicione ličnosti koje kritiziraju vladu premijera Benjamina Natanjahua (Netanyahua).

- Ovi bolesni ljudi poput Jaira Golana (Yaira) i Ehuda Olmerta izgubili su svoj identitet i podršku narodu Izraela - smatra on.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 59.200 Palestinaca, većinom žena i djece, u Pojasu Gaze. Vojna kampanja je devastirala enklavu, urušila zdravstveni sistem i dovela do ozbiljne nestašice hrane.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.