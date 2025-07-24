Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVI SUKOBI

Ministar: Izrael juriša da uništi Gazu i eliminiše njen narod

Vlada se utrkuje da uništi Gazu, naveo je

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 59.200 Palestinaca. Anadolija

Anadolija

24.7.2025

Izraelski krajnje desničarski ministar za baštinu Amićai Elijahu (Amichai Eliyahu) izjavio je u četvrtak da se njegova vlada “utrkuje s vremenom kako bi uništila Gazu i njeno palestinsko stanovništvo“, dodajući da će ta teritorija postati “potpuno jevrejska“, prenosi Anadolija.

- Vlada se utrkuje da uništi Gazu. Eliminiramo ovo zlo. Eliminiramo njene stanovnike - rekao je Elijahu (Eliyahu) za izraelski radio Kol Barama.

- Gaza će postati potpuno židovska - dodao je.

Elijahu, član ultranacionalističke stranke Otzma Jehudit (Yehudit) (Jevrejska moć) koju predvodi ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, odbacio je zabrinutost zbog rastuće gladi u blokiranom Pojasu Gaze.

- Ne moramo se nositi s glađu u Gazi - rekao je.

Ministar je također kritizirao opozicione ličnosti koje kritiziraju vladu premijera Benjamina Natanjahua (Netanyahua).

- Ovi bolesni ljudi poput Jaira Golana (Yaira) i Ehuda Olmerta izgubili su svoj identitet i podršku narodu Izraela - smatra on.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 59.200 Palestinaca, većinom žena i djece, u Pojasu Gaze. Vojna kampanja je devastirala enklavu, urušila zdravstveni sistem i dovela do ozbiljne nestašice hrane.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

# IZRAEL
# PALESTINA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.