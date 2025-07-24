Izraelska i američka delegacija u isto vrijeme povučene s pregovora o primirju u Gazi

Delegacije Izraela i SAD-a su u isto vrijeme objavili privremeno povlačenje iz pregovora o primirju u Gazi, uz identično pojašnjenje.

Naime, obje delegacije su objavile da se "povlače na konzultacije" sa svojim nadređenim, predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom (Trumpom) i premijerom Izraela Benjaminom Natanjahuom (Netanyahuom).

Kako je na društvenoj mreži X objavio Steve Vitkof (Witkoff), specijalni izaslanik Amerike za Gazu i Ukrajinu, do povlačenja američkog tima je došlo zbog odgovora palestinske grupe Hamas.

- Odlučili smo da povučemo naš tim s pregovora u Dohi nakon što je posljednja reakcija Hamasa pokazala da ne žele pregovarati o miru - naveo je Vitkof (Witkoff).

Rekao je još da će se "pronaći drugi način" za oslobađanje osoba koje Hamas čuva kao zarobljenike u Gazi.

S druge strane, iz ureda Natanjahua (Netanyahua) je saopćeno da je izraelski tim povučen zbog konsultacija, dan nakon što je delegacija Hamasa dala svoj odgovor na prijedloge za okončanje rata.

Podsjetimo, od oktobra 2023. godine, kada je Izrael izvršio invaziju na Gazu nakon napada Hamasa, došlo je do jednog nešto dugotrajnijeg primirja u januaru ove godine.

Izrael je ponovo pokrenuo nove operacije samo dva mjeseca kasnije, a u prethodna tri mjeseca je ubijeno više hiljada Palestinaca, te je, zbog izraelskih blokada, skoro u potpunosti obustavljen ulazak humanitarne pomoći u Gazu.