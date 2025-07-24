Evo kako je budući poljski predsjednik nazvao Donalda Tuska

Nadolazeći poljski predsjednik Karol Navrocki (Nawrocki) danas je jasno dao do znanja da planira otežati politički život premijeru Donaldu Tusku, opisujući ga kao "najgoreg" kojeg je zemlja imala od pada Željezne zavjese.

Navrocki, desničarski populist koji će preuzeti dužnost 6. augusta nakon što je u tijesnom drugom krugu izbora u junu pobijedio kandidata kojeg je podržavao Tusk, rekao je da ne isključuje sastanak s Tuskom, u komentarima za poljsku agenciju PAP.

No, dodao je: "Možda vas neće iznenaditi da mi se uopće ne žuri sastati s premijerom Donaldom Tuskom, kojeg dosljedno smatram najgorim premijerom od 1989."

Navrocki je, međutim, priznao da poljska javnost očekuje da će šefovi država i vlade biti u kontaktu za dobrobit zemlje. Nakon pada Željezne zavjese, Tadeusz Mazowiecki 1989. postao je prvi nekomunistički premijer jedne istočnoeuropske zemlje od Drugog svjetskog rata.

Tusk (68), predsjednik vlade od 2023. koji je prethodno bio predsjednik Europskog vijeća, vršio je dužnost premijera i od 2007. do 2014. što ga čini premijerom s najduljim ukupnim mandatom u Poljskoj od pada komunizma.