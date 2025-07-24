Emanuel Makron najavio: Francuska će priznati Palestinu kao nezavisnu državu

Anadolija

24.7.2025

Predsjednik Francuske Emanule Makron (Emmanuel Macron) objavio je da će priznati Palestinu kao samostalnu državu u objavi na društvenoj mreži X.

- Vjerni svojoj historijskoj posvećenosti pravednom i trajnom miru na Bliskom istoku, odlučio sam da Francuska prizna državu Palestinu. Svečanu objavu učinit ću na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru - napisao je Makron.

Kako je dalje naveo, danas je potrebno "okončati rat u Gazi i pružiti pomoć civilnom stanovništvu."

- Mir je moguć. Mora se odmah proglasiti primirje, osloboditi svi taoci i dostaviti masovna humanitarna pomoć narodu Gaze - dodao je Makron.

Francuski predsjednik također kaže da je potrebna "demilitarizacija Hamasa", te "osiguranje mira i stabilnosti Gaze."

- Neophodno je izgraditi državu Palestinu, osigurati njenu održivost i omogućiti joj da, prihvatajući demilitarizaciju i potpuno priznanje Izraela, doprinese sigurnosti svih na Bliskom istoku. Ne postoji alternativa. Francuski narod želi mir na Bliskom istoku - poručio je.

Navodi i da je "na Francuzima, zajedno s Izraelcima, Palestincima te evropskim i međunarodnim partnerima teret pokazivanja da je to moguće."

- U svjetlu obaveza koje je prema meni preuzeo predsjednik Palestinske uprave, stoga sam mu pisao izražavajući svoju odlučnost da krenemo naprijed. Povjerenje, jasnoća i posvećenost. Postićemo mir - poručio je francuski predsjednik Emanuel Makron.

