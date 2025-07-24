Makron razbjesnio Izraelce: "Sramota, priznaje izmišljenu državu"

Nakon što je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio kako će Francuska priznati Palestinu kao nezavisnu državu, uslijedile su žestoke reakcije izraelskih zvaničnika.

Među prvima koji je reagovao bio je bivši premijer Izraela Naftali Benet (Bennett) koji je stav Francuske ocijenio kao sraman.

- Makronovo priznanje Palestine kao države nakon masakra 7. oktobra nije diplomatija. To je moralni kolaps. To je nagrada za masovna ubistva i šalje poruku islamskim teroristima - ubijajte Jevreje i svijet će vam dati državu - rekao je Benet.

Zamjenik izraelskog premijera i ministar pravde Izraela Jariv Levin (Yariv) također je žestoko kritikovao Makrona.