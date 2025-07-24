ODLUKA O PRIZNAVANJU

Makron razbjesnio Izraelce: "Sramota, priznaje izmišljenu državu"

Ovo je odgovor historijske pravde na sramotnu odluku francuskog predsjednika, rekao je on

AP

E. A.

24.7.2025

Nakon što je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio kako će Francuska priznati Palestinu kao nezavisnu državu, uslijedile su žestoke reakcije izraelskih zvaničnika.

Među prvima koji je reagovao bio je bivši premijer Izraela Naftali Benet (Bennett) koji je stav Francuske ocijenio kao sraman.

- Makronovo priznanje Palestine kao države nakon masakra 7. oktobra nije diplomatija. To je moralni kolaps. To je nagrada za masovna ubistva i šalje poruku islamskim teroristima - ubijajte Jevreje i svijet će vam dati državu - rekao je Benet.

Zamjenik izraelskog premijera i ministar pravde Izraela Jariv Levin (Yariv) također je žestoko kritikovao Makrona.

- Odluka francuskog predsjednika Makrona da prizna izmišljenu palestinsku državu crna je mrlja na francuskoj historiji i direktna pomoć terorizmu. Zemlja Izrael pripada narodu Izraela i čak ni deklaracija predsjednika Makrona neće moći to promijeniti. Vrijeme je da se primijeni izraelski suverenitet u dolini Jordana i Zapadnoj obali. Ovo je odgovor historijske pravde na sramotnu odluku francuskog predsjednika - rekao je on.
