OŠTRE REAKCIJE

Natanjahu prozvao Makrona nakon najava o priznanju Palestine: "To je odskočna daska za uništenje Izraela"

Francuski narod želi mir na Bliskom istoku, poručio je predsjednik

AP

E. A.

24.7.2025

Premijer Izraela Benjamin Natanjahu (Netanyahu) oglasio se nakon najave Francuske kako će u septembru priznati Palestinu.

U izjavi na društvenoj mreži X, Natanjahu je rekao kako snažno osuđuju ovakav stav Pariza.

- Snažno osuđujemo odluku predsjednika Makrona (Macrona) da prizna palestinsku državu pored Tel Aviva nakon masakra 7. oktobra. Takav potez nagrađuje teror i riskira stvaranje još jednog iranskog posrednika, baš kao što je to postala Gaza. Palestinska država u ovim uslovima bila bi odskočna daska za uništenje Izraela - a ne za život u miru pored njega. Budimo jasni: Palestinci ne traže državu pored Izraela; oni traže državu umjesto Izraela - rekao je Natanjahu.

Podsjetimo, Makron je rekao kako će Francuska zvanično priznati Palestinu u septembru u okviru aktivnosti u UN-u.

- Neophodno je izgraditi državu Palestinu, osigurati njenu održivost i omogućiti joj da, prihvatajući demilitarizaciju i potpuno priznanje Izraela, doprinese sigurnosti svih na Bliskom istoku. Ne postoji alternativa. Francuski narod želi mir na Bliskom istoku - poručio je.

