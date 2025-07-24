Natanjahu prozvao Makrona nakon najava o priznanju Palestine: "To je odskočna daska za uništenje Izraela"

Premijer Izraela Benjamin Natanjahu (Netanyahu) oglasio se nakon najave Francuske kako će u septembru priznati Palestinu.

U izjavi na društvenoj mreži X, Natanjahu je rekao kako snažno osuđuju ovakav stav Pariza.

- Snažno osuđujemo odluku predsjednika Makrona (Macrona) da prizna palestinsku državu pored Tel Aviva nakon masakra 7. oktobra. Takav potez nagrađuje teror i riskira stvaranje još jednog iranskog posrednika, baš kao što je to postala Gaza. Palestinska država u ovim uslovima bila bi odskočna daska za uništenje Izraela - a ne za život u miru pored njega. Budimo jasni: Palestinci ne traže državu pored Izraela; oni traže državu umjesto Izraela - rekao je Natanjahu.

Podsjetimo, Makron je rekao kako će Francuska zvanično priznati Palestinu u septembru u okviru aktivnosti u UN-u.

- Neophodno je izgraditi državu Palestinu, osigurati njenu održivost i omogućiti joj da, prihvatajući demilitarizaciju i potpuno priznanje Izraela, doprinese sigurnosti svih na Bliskom istoku. Ne postoji alternativa. Francuski narod želi mir na Bliskom istoku - poručio je.