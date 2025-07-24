Prva reakcija iz Vlade Izraela na francusko priznanje Palestine: Objavili snimak gdje Makrona udara supruga

Ministar za dijasporu Izraela Amićija Čikili (Amichai Chikli) je prva osoba iz izraelske vlade koja je reagovala na objavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona) da će ova zemlja priznati Palestinu kao nezavisnu državu.
Čikli je na društvenoj mreži X podijelio snimak u kojem Makrona udara njegova supruga Briđit (Brigitte).
- Predsjedniče Makron, ovo je prikladna reakcija na vaše priznanje Palestine kao nezavisne države - napisao je Čikli, uz komentar da je to "nagrada za terorizam Hamasa."
Sličnu poruku, uz identičan video, objavio je i Džonatan Urič (Jonatan Urich), savjetnik za medije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua).
- Samo je jedna država od rijeke do mora - napisao je Urich.
Podsjetimo, Makron je najavio da će Francuska priznati Palestinu kao nezavisnu državu pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u septembru.
- Vjerni svojoj historijskoj posvećenosti pravednom i trajnom miru na Bliskom istoku, odlučio sam da Francuska prizna državu Palestinu - napisao je Makron u pismu upućenom Mahmodu Abasu (Mahmoudu Abbasu), predsjedniku Palestinske samouprave.
Kako je dalje naveo, danas je potrebno "okončati rat u Gazi i pružiti pomoć civilnom stanovništvu."
- Mir je moguć. Mora se odmah proglasiti primirje, osloboditi svi taoci i dostaviti masovna humanitarna pomoć narodu Gaze - dodao je Makron.
Francuski predsjednik također kaže da je potrebna "demilitarizacija Hamasa", te "osiguranje mira i stabilnosti Gaze."