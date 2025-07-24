Prva reakcija iz Vlade Izraela na francusko priznanje Palestine: Objavili snimak gdje Makrona udara supruga

Ministar za dijasporu Izraela Amićija Čikili (Amichai Chikli) je prva osoba iz izraelske vlade koja je reagovala na objavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona) da će ova zemlja priznati Palestinu kao nezavisnu državu.

Čikli je na društvenoj mreži X podijelio snimak u kojem Makrona udara njegova supruga Briđit (Brigitte).

- Predsjedniče Makron, ovo je prikladna reakcija na vaše priznanje Palestine kao nezavisne države - napisao je Čikli, uz komentar da je to "nagrada za terorizam Hamasa."