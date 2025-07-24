Tramp se dirljivim riječima oprostio od Hulka Hogana

Američki predsjednik Donald Tramp dirljivim riječima se oprostio od čuvenog kečera Hulka Hogana, koji je danas preminuo.

- Danas smo izgubili velikog prijatelja, 'Hulkstera'. Hulk Hogan je bio MAGA do srži - snažan, čvrst, pametan, ali sa najvećim srcem. Održao je apsolutno najnaelektrisaniji govor na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji, koji je bio jedan od vrhunaca cijele sedmice. Zabavljao je fanove iz cijelog svijeta, a njegov kulturni uticaj bio je ogroman. Njegovoj supruzi Skaj i porodici upućujemo naše najtoplije želje i ljubav. Hulk Hogan će nam veoma nedostajati! - napisao je Tramp na društvenoj mreži TruthSocial.

Hogan je umro danas u 71. godini, nakon što je u svom domu na Floridi doživio srčani zastoj.

Hogan, čije je pravo ime Teri Džin Bolea, bio je jedna od najprepoznatljivijih figura u istoriji profesionalnog rvanja i pop kulture.