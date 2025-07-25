Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"NEODGOVORNA ODLUKA"

Bijela kuća oštro reagirala na Macronovu najavu priznanja Palestine: "Šamar u lice žrtvama 7. oktobra"

Sjedinjene Američke Države snažno odbacuju plan Emanuela Makrona da prizna palestinsku državu na Općoj skupštini UN-a, izjavio je Rubio

Makron i Rubio. AP

M. Až.

25.7.2025

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio je da će Francuska u septembru, tokom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku, službeno priznati Palestinu kao nezavisnu državu. Tu odluku je objavio na društvenim mrežama, što je izazvalo burne reakcije – oduševljenje među Palestincima, a osudu iz Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

- Vjerni svojoj historijskoj predanosti pravednom i trajnom miru na Bliskom istoku, odlučio sam da će Francuska priznati Državu Palestinu. Službenu objavu imat ću na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u septembru - poručio je Makron na platformama X i Instagram.

Do sada je najmanje 142 države priznalo Palestinu, no Izrael i SAD se i dalje snažno protive toj ideji.

"Izgradimo palestinsku državu"

Francuski predsjednik je dodatno pojasnio razloge svoje odluke, rekavši: "Hitna potreba danas je okončanje rata u Gazi i spašavanje civilnog stanovništva."

U nastavku je dodao: "Moramo konačno izgraditi palestinsku državu, osigurati njenu održivost i osigurati da prihvatanjem njene demilitarizacije i potpunim priznavanjem Izraela doprinese sigurnosti svih na Bliskom istoku."

U pismu koje je poslao palestinskom predsjedniku Mahmudu Abasu (Mahmoud Abbas), Makron je istakao da Francuska želi "dati odlučujući doprinos miru na Bliskom istoku"“ te da će „mobilizirati sve svoje međunarodne partnere koji žele u tome učestvovati“.

Pokušaj evropskog dogovora

Makron je još u julu, tokom posjete Ujedinjenom Kraljevstvu, pozvao London da zajedno s Parizom prizna Palestinu.

Već ranije su Irska, Španija, Norveška i Slovenija priznale palestinsku državu, dok su Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Francuska 19. maja objavile zajedničko saopćenje kojim otvaraju mogućnost takvog koraka. Ipak, lideri tih zemalja tada nisu donijeli konačnu odluku. Njemačka i dalje smatra da bi priznanje poslalo "pogrešan signal".

Podijeljene reakcije

Zamjenik izraelskog premijera Jariv Levin (Yariv Levin) oštro je reagirao na najavu iz Pariza, nazvavši je "crnom mrljom na francuskoj historiji i izravnim poticanjem terorizma".

S druge strane, potpredsjednik Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) Husein el-Šeik (Hussein al-Sheikh) izrazio je zahvalnost Francuskoj.

- Ovaj stav odražava francusku predanost međunarodnom pravu i njenu podršku pravima palestinskog naroda na samoodređenje i uspostavu naše nezavisne države - rekao je.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) žestoko je osudio Makronovu najavu, poručivši: "Sjedinjene Američke Države snažno odbacuju plan Emanuela Makrona da prizna palestinsku državu na Općoj skupštini UN-a. Ova nepromišljena odluka služi samo propagandi Hamasa i unazaduje mir. To je šamar u lice žrtvama 7. oktobra."

# EMMANUEL MACRON
# IZRAEL
# PALESTINA
# SAD
# FRANCUSKA
# MARCO RUBIO
PRIKAŽI KOMENTARE (24)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.