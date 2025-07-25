Bijela kuća oštro reagirala na Macronovu najavu priznanja Palestine: "Šamar u lice žrtvama 7. oktobra"

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio je da će Francuska u septembru, tokom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku, službeno priznati Palestinu kao nezavisnu državu. Tu odluku je objavio na društvenim mrežama, što je izazvalo burne reakcije – oduševljenje među Palestincima, a osudu iz Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

- Vjerni svojoj historijskoj predanosti pravednom i trajnom miru na Bliskom istoku, odlučio sam da će Francuska priznati Državu Palestinu. Službenu objavu imat ću na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u septembru - poručio je Makron na platformama X i Instagram.

Do sada je najmanje 142 države priznalo Palestinu, no Izrael i SAD se i dalje snažno protive toj ideji.

"Izgradimo palestinsku državu"

Francuski predsjednik je dodatno pojasnio razloge svoje odluke, rekavši: "Hitna potreba danas je okončanje rata u Gazi i spašavanje civilnog stanovništva."

U nastavku je dodao: "Moramo konačno izgraditi palestinsku državu, osigurati njenu održivost i osigurati da prihvatanjem njene demilitarizacije i potpunim priznavanjem Izraela doprinese sigurnosti svih na Bliskom istoku."

U pismu koje je poslao palestinskom predsjedniku Mahmudu Abasu (Mahmoud Abbas), Makron je istakao da Francuska želi "dati odlučujući doprinos miru na Bliskom istoku"“ te da će „mobilizirati sve svoje međunarodne partnere koji žele u tome učestvovati“.

Pokušaj evropskog dogovora

Makron je još u julu, tokom posjete Ujedinjenom Kraljevstvu, pozvao London da zajedno s Parizom prizna Palestinu.

Već ranije su Irska, Španija, Norveška i Slovenija priznale palestinsku državu, dok su Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Francuska 19. maja objavile zajedničko saopćenje kojim otvaraju mogućnost takvog koraka. Ipak, lideri tih zemalja tada nisu donijeli konačnu odluku. Njemačka i dalje smatra da bi priznanje poslalo "pogrešan signal".

Podijeljene reakcije

Zamjenik izraelskog premijera Jariv Levin (Yariv Levin) oštro je reagirao na najavu iz Pariza, nazvavši je "crnom mrljom na francuskoj historiji i izravnim poticanjem terorizma".