Izraelski ministar negira glad u Gazi: "Ubijat ćemo svakoga ko nam prijeti"

Izraelski ministar Amihaj Elijahu (Amihai Eliyahu) izazvao je žestoke reakcije nakon što je u radijskom intervjuu iznio šokantne tvrdnje, poručivši da "u Gazi nema gladi" te da izraelska vlada "žuri da Gazu izbriše sa Zemlje".

"Ubit ćemo čudovišta"

Uprkos brojnim upozorenjima međunarodnih humanitarnih organizacija i medijskih izvještaja o katastrofalnoj humanitarnoj situaciji u Gazi, Elijahu je za radio Kol Ba'Rama izjavio: "Prijatelji, u Gazi nema gladi. Međutim da, mi ih ubijamo i ubit ćemo čudovišta i ubit ćemo svakoga ko nam prijeti.“

Nastavio je rekavši: "Svaki put kada vam pokažu slike gladne djece – pogledajte pored njih, tamo je neki debeli čovjek koji pravilno jede i nema problema da dijeli hranu. To je kampanja koja se vodi. Međutim, mi se ne moramo baviti ovim – oni moraju. Hrana je u njihovim rukama. Kamioni ulaze tamo svaki dan. O čemu pričate?"

Na pitanje da li bi Izraelci trebali biti zabrinuti zbog slika ranjene djece iz Gaze, Elijahu je odgovorio: "Ne. Nijedna nacija ne hrani svoje neprijatelje. Britanci nisu hranili naciste. Amerikanci nisu hranili Japance. Rusi sada ne hrane Ukrajince. Amerikanci nisu hranili Iračane kada su tamo bili okupirani."

Dodao je i: "Trebamo li se baviti njihovom glađu? Cijeli ovaj diskurs je lud. Potpuno smo izgubili razum. Trebamo li se baviti ovim? To je ludost."

Reakcije vlasti

Komentarišući budućnost Gaze, ministar je poručio da tamo neće biti nikakvog zatvorenog naselja, već da će "cijela Gaza biti jevrejska".

Njegove izjave naišle su na osudu unutar same izraelske vlasti. Premijer Netanjahu je izjavio da to nije zvaničan stav Vlade Izraela.

Reagovao je i izraelski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Jehijel Lajter (Yehiel Leiter), poručivši da izjave ministra Elijahua ne odražavaju politiku Netanjahuove vlade.

„Upravo suprotno je istina. Uprkos ogromnim poteškoćama u pružanju humanitarne pomoći neborbenom stanovništvu Gaze, mi smo to učinili odlučno i predano“, rekao je Lajter.