Neugodna scena u sjedištu Federalnih rezervi: Tramp pred kamerama prekorio šefa centralne banke

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) i predsjednik Federalnih rezervi Džerom Pauel (Jerome Powell) imali su u četvrtak napet i nelagodan susret tokom zajedničke posjete sjedištu centralne banke u Vašingtonu.

Iako je Tramp pred novinarima tvrdio da "nije bilo napetosti", snimci s događaja govore suprotno – kamere su zabilježile neprijatnu tišinu, prekidanja i vidne poglede zbunjenosti i nelagode, uz direktne prozivke.

Rasprava oko obnove zgrade

Tramp, koji već duže vrijeme kritikuje Pauela jer nije snizio kamatne stope, ovog puta usmjerio je pažnju na troškove obnove zgrade Federalnih rezervi.

Tokom obilaska novoizgrađenih dijelova zgrade zajedno s Pauelom i senatorom Timom Skotom (Tim Scott), Tramp je izjavio da su troškovi porasli na 3,1 milijardu dolara, iako su ranije bili planirani na 2,7 milijardi.

- Izgleda da se cifra popela na oko 3,1 milijardu dolara – malo je porasla, ili puno - rekao je Tramp, ocijenivši da su renovacije "luksuzne" i neprimjerene osnovnoj funkciji te institucije.

Napeta razmjena

Uslijedila je napeta razmjena pred kamerama. Pauel je odmahnuo glavom i rekao: "Nisam to čuo od nikoga iz Federalnih rezervi, gospodine predsjedniče."

Tramp mu je zatim predao papir iz džepa s novim procjenama troškova, tvrdeći da je riječ o službenim podacima. Pauel je kratko pročitao dokument, a zatim objasnio da se spomenuti iznos odnosi i na dodatnu, već ranije obnovljenu zgradu Martin.