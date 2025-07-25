Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAPET SUSRET

Neugodna scena u sjedištu Federalnih rezervi: Tramp pred kamerama prekorio šefa centralne banke

Kamere su zabilježile neprijatnu tišinu, prekidanja i vidne poglede zbunjenosti i nelagode, uz direktne prozivke

Tramp i Pauel. AP

M. Až.

25.7.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) i predsjednik Federalnih rezervi Džerom Pauel (Jerome Powell) imali su u četvrtak napet i nelagodan susret tokom zajedničke posjete sjedištu centralne banke u Vašingtonu.

Iako je Tramp pred novinarima tvrdio da "nije bilo napetosti", snimci s događaja govore suprotno – kamere su zabilježile neprijatnu tišinu, prekidanja i vidne poglede zbunjenosti i nelagode, uz direktne prozivke.

Rasprava oko obnove zgrade

Tramp, koji već duže vrijeme kritikuje Pauela jer nije snizio kamatne stope, ovog puta usmjerio je pažnju na troškove obnove zgrade Federalnih rezervi.

Tokom obilaska novoizgrađenih dijelova zgrade zajedno s Pauelom i senatorom Timom Skotom (Tim Scott), Tramp je izjavio da su troškovi porasli na 3,1 milijardu dolara, iako su ranije bili planirani na 2,7 milijardi.

- Izgleda da se cifra popela na oko 3,1 milijardu dolara – malo je porasla, ili puno - rekao je Tramp, ocijenivši da su renovacije "luksuzne" i neprimjerene osnovnoj funkciji te institucije.

Napeta razmjena

Uslijedila je napeta razmjena pred kamerama. Pauel je odmahnuo glavom i rekao: "Nisam to čuo od nikoga iz Federalnih rezervi, gospodine predsjedniče." 

Tramp mu je zatim predao papir iz džepa s novim procjenama troškova, tvrdeći da je riječ o službenim podacima. Pauel je kratko pročitao dokument, a zatim objasnio da se spomenuti iznos odnosi i na dodatnu, već ranije obnovljenu zgradu Martin.

- To je treća zgrada. Nije nova. To nije dio ove renovacije - pokušao je Pauel ublažiti situaciju.

Tramp je, međutim, insistirao: "To je dio ukupnog projekta", dok je Pauel pred kamerama izgledao sve zbunjenije i nelagodnije.

Vrhunac neprijatne situacije nastupio je kada su novinari, dok je Pauel još bio prisutan, pitali Trampa da li bi – kao privatna osoba – otpustio nekoga ko vodi projekt sa tolikim troškovnim prekoračenjem.

- Otpustio bih ga - odgovorio je Tramp bez oklijevanja. Međutim, kada su ga direktno pitali da li bi otpustio i samog Pauela, naglo je ublažio ton: "Ne želim to personalizirati. Tu sam s predsjednikom. Pokazuje nam zgradu. Samo želim da to bude završeno."

# JEROME POWELL
# SAD
# DONALD TRUMP
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.