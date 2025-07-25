Maloljetnici iz Gaze pokazuju znakove teškog mučenja nakon puštanja iz izraelskog pritvora

Izraelska vojska je u četvrtak pustila na slobodu deset palestinskih maloljetnika nakon što su ih skoro mjesec dana pritvorili u području za distribuciju pomoći al-Shakoush na sjeverozapadu Rafaha, području koje je prethodno označeno kao “siguran koridor“ za humanitarnu pomoć na jugu Gaze, javlja Anadolu.

Tragovi zlostavljanja

Međunarodni komitet Crvenog križa (MKCK) prebacio je dječake u bolnicu Nasser u Kan Junisu, gdje je novinar agencije Anadolu primijetio vidljive znakove teškog fizičkog zlostavljanja i iscrpljenosti kod pritvorenika.

Prema preliminarnim izvještajima, dječaci su zarobljeni dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Jedan od njih, Karam Hamdi Hussein, rekao je za Anadolu da su tokom pritvora neprestano bili premlaćivani.

- Neprestano su nas tukli. Davali su nam pokvarenu hranu, a mi smo je morali jesti dok su nam ruke bile vezane. Područje al-Shakoush trebalo je biti sigurno, ispostavilo se da je to bila zamka - rekao je.

Batine i ponižavanje

Potvrdio je da se grupa djece drži u ozloglašenom izraelskom zatvoru Sde Teiman, za koji se izvještava da ima nasilne uslove pritvora.

- Proveli smo cijeli mjesec pod stalnim batinama i svakodnevnim ponižavanjem - dodao je Hussein.

Još jedan pušteni tinejdžer, identificiran samo kao Omar, bio je previše slab da bi govorio zbog ekstremnog umora, javio je reporter Anadolua s mjesta događaja.

Generalni komesar UNRWA-e Philippe Lazzarini upozorio je 1. juna da je pristup pomoći u Gazi postao “smrtonosna zamka“, pozivajući Izrael da ukine blokadu i omogući sigurnu distribuciju hrane pod nadzorom UN-a.

Izraelska vlada nije dala nikakav službeni komentar o pritvoru tinejdžera ili okolnostima njihovog puštanja na slobodu.

Prema palestinskom Ministarstvu zdravstva, više 1.083 osobe su ubijene, a više od 7.275 ranjeno dok su pokušavale pristupiti hrani na mjestima za distribuciju pomoći od početka rata.