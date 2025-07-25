Novi dan žestokih borbi na granici Tajlanda i Kambodže: Poginulo najmanje 16 osoba, evakuisano 100.000 civila

Borbe između Tajlanda i Kambodže nastavile su se i u petak, drugog dana najžešćih sukoba između ove dvije zemlje u posljednjih deset godina. Uprkos pozivima iz regije i svijeta na hitan prekid vatre, sukobi su se intenzivirali, a dosad je poginulo najmanje 16 osoba.

Tajlandska vojska saopćila je da su jutros prije zore obnovljeni okršaji u provincijama Ubon Račatani i Surin, te da je kambodžanska strana upotrijebila artiljeriju i raketne sisteme BM-21 ruske proizvodnje. Prema tajlandskim vlastima, sa njihove teritorije evakuisano je oko 100.000 ljudi iz pograničnog područja.

- Kambodžanske snage su provodile kontinuirano bombardovanje koristeći teško naoružanje, poljsku artiljeriju i raketne sisteme BM-21 - navodi se u saopćenju tajlandske vojske, uz tvrdnju da su odgovorili vatrom u skladu s taktičkom situacijom.

Obje strane međusobno se optužuju za početak sukoba koji je izbio u četvrtak na spornoj graničnoj zoni. Borbe su se ubrzo proširile i uključivale su razmjenu vatre iz lakog oružja, a zatim i tešku artiljeriju, na najmanje šest lokacija duž 209 kilometara duge granice, čiji se suverenitet osporava više od jednog stoljeća.

Novinari agencije Reuters, koji su se nalazili u tajlandskoj provinciji Surin, izvijestili su da su u petak povremeno odjekivale eksplozije, a prisustvo naoružanih vojnika bilo je uočljivo duž lokalnih puteva i benzinskih pumpi u tom uglavnom poljoprivrednom kraju.

Tajlandsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je do petka ujutro poginulo 15 osoba na njihovoj strani, od čega čak 14 civila, a ranjeno je još 46, uključujući 15 vojnika.

Kambodžanska nacionalna vlada još uvijek nije objavila službene podatke o žrtvama, ali je glasnogovornik vlasti provincije Odar Minčej izjavio da je poginuo jedan civil, dok je pet osoba ranjeno. Također je dodao da je evakuisano 1.500 porodica.