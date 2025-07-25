Epstinov rođendanski album otkriva 50 imena: Među njima Tramp i Klinton

Wall Street Journal je objavio da se u rođendanskom albumu osuđenog seksualnog zlostavljača Džefrija Epsteina (Jeffrey Epstein) iz 2003. godine nalazi oko 50 imena, uključujući bivšeg predsjednika SAD-a Bila Klintona (Bill Clinton) i sadašnjeg Donalda Trampa (Trump).

Najistaknutije ime u albumu, koji je za Epstina sastavila njegova tadašnja partnerica Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), bio je Klinton. Maksvel je bila vrlo uporna u tome da Klinton i druge poznate ličnosti napišu lična pisma i srdačne čestitke za luksuzni poklon pripremljen za Epstinov 50. rođendan. U tome je i uspjela.

Kožom uvezani album, napravljen prije Epstinovog prvog hapšenja 2006. godine, sadržavao je Klintonovu rukom napisanu poruku: "U neku ruku je utješno, zar ne – trajati toliko dugo, kroz sve godine učenja, spoznaja, pustolovina i pritom zadržati dječju znatiželju, želju da ostaviš trag i utjehu u prijateljstvu."

Glasnogovornik Bila Klintona odbio je komentarisati pismo, ali je uputio Wall Street Journal na staru izjavu bivšeg predsjednika u kojoj tvrdi da je prekinuo sve veze s Epstinom više od deset godina prije njegovog hapšenja 2019. godine i da nije znao za njegova kaznena djela.

Među potpisnicima su Tramp i Klinton

Klinton je bio jedan od oko 50 ljudi koji su ostavili poruke u tom rođendanskom albumu, prema dokumentima koje je pregledao Wall Street Journal. Među njima su bili i Donald Tramp, investitor Leon Blejk (Blake), modna dizajnerica Vera Vang (Wang), medijski magnat Mort Zakerman (Zuckerman) i vlasnik Victoria’s Secreta Lezli Veksner (Leslie Wexner).

Pisma su podijeljena u kategorije poput "Prijatelji", "Posao", "Znanost", "Obitelj" i "Bruklin". Klinton i Tramp nalaze se u grupi "Prijatelji", zajedno s Blejkom, Zakermanom, odvjetnikom Alanom Deršovicem (Alanom Dershowitzem) i Žan-Lukom Brunelom (Jean-Lucom Brunelom), agentom za modele koji je također optužen za seksualno iskorištavanje maloljetnica.

Jedna od upečatljivijih stranica bila je Trampova, sa njegovim potpisom i crtežom gole žene. Tramp tvrdi da je pismo lažno i podigao je tužbu protiv novinara i izdavača Wall Street Journala zbog klevete.

Bizarnosti i eksplicitni sadržaji

Neka pisma su imala bizarniji i eksplicitniji sadržaj. Bivši Microsoftov direktor Nejtan Mirvold (Nathan Myhrvold) poslao je fotografije iz Afrike koje prikazuju majmune koji vrište, lavove i zebre tokom parenja, kao i zebru sa vidljivim spolovilom. Njegova glasnogovornica kaže da se Majrvol ne sjeća slanja poruke, ali da je poznat kao fotograf divljih životinja.

Leon Blejk je napisao pjesmu s rimama i seksualnim aluzijama, pozivajući se na Hemingvejev "Starac i more":

"Plavuše, crvene, brinete – geografski raspoređene / S ovom mrežom riba, Džef je sada 'Stari i more'."

Potpisao je: "S ljubavlju i poljupcima, Leon."

Veksnerovo pismo sadržavalo je crtež ženskih grudi, a Zakerman je u šali tvrdio da je Epstein rođen u Lihtenštajnu i da ima suprugu i troje djece. Vera Vang je predložila da se Epstein prijavi za emisiju "The Bachelor" i odu u kupovinu. Nijedna od tih ličnosti nije željela komentirati pisma.

Peter Mendelson, tadašnji britanski ambasador u SAD-u i laburistički političar, nazvao je Epstina "najboljim prijateljem" i poslao slike viskija i tropskog otoka. Glasnogovornik je odbio komentar.

Tramp i Epstin

Džefri Epstin je umro 2019. godine u zatvorskoj ćeliji, čekajući suđenje za optužbe o trgovini maloljetnicama. Gislejn Maksvel je 2021. osuđena na 20 godina zatvora zbog sudjelovanja u tom kriminalnom lancu i trenutno pokušava poništiti presudu tražeći pomoć Donalda Trampa.

Klinton je sa Epstinom putovao četiri puta privatnim avionom i barem jednom boravio u njegovoj kući u Njujorku, što je prema tvrdnjama Klintonovog ureda bilo u sklopu rada Klintonove zaklade i pod pratnjom Tajne službe.

Tramp je sa Epstinom izlazio tokom 1990-ih i ranih 2000-ih. New York Times je otkrio da je Tramp 1997. u knjizi koju je poklonio Epstinu napisao posvetu:

"Za Džefa – ti si najveći!" i potpisao se.

Objavljena je i fotografija Trampa i Epstina sa glazbenikom Džejmsom Braunom (James Brown). Nije poznato gdje je snimljena, ali Braun je često nastupao u Atlantic Cityju, gdje je Tramp imao kasino Taj Mahal.

Šta je sa albumom?

Rođendanski album sadržavao je više svezaka, sa skeniranim pismima i slikama, a uvezan je u knjigovežnici u Njujorku. Maksvel je lično koordinirala pripremu i angažirala pomoćnike. Neki od njih sjećaju se da su vidjeli stranice s Klintonovim i Trampovim porukama dok su skenirali materijale.

Bred Edvards, odvjetnik koji zastupa više od 200 Epsteinovih žrtava, potvrdio je da više njegovih klijentica pamti postojanje tog albuma. "Postojanje knjige je činjenica", rekao je za MSNBC.

Digitalne kopije albuma pregledali su i američki tužioci koji godinama istražuju Epstinov slučaj. Knjiga se sada nalazi u Epstinovoj ostavštini, a nije poznato hoće li biti korištena u novim postupcima američke administracije.