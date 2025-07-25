Izrael i Sirija za istim stolom nakon 25 godina: Sastanak u Parizu pod okriljem SAD-a

U Parizu je u četvrtak održan rijedak i važan sastanak visokih zvaničnika Izraela i Sirije, uz posredovanje specijalnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trampa – Toma Baraka. Ovo je prvi put da je javno potvrđen direktan susret izraelskih i sirijskih predstavnika nakon više od dvije decenije.

- Večeras sam se sastao sa Sirijcima i Izraelcima u Parizu. Naš cilj bio je dijalog i deeskalacija, i upravo smo to postigli. Sve strane su ponovile svoju posvećenost nastavku ovih napora - napisao je Barak na društvenoj mreži X u četvrtak navečer.

Iako su izraelski i sirijski zvaničnici navodno prethodnih mjeseci održavali niz tajnih sastanaka, ovo je prvi put da je ovakav susret i službeno potvrđen. Prema pisanju portala Axios, sastanku su prisustvovali izraelski ministar za strateška pitanja Ron Dermer i sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Šaibani.

Sastanak je održan u trenutku povećanih tenzija u regiji, nakon izraelskog zračnog udara na Damask te sukoba u južnoj sirijskoj pokrajini Suvajda, gdje je Izrael intervenisao u korist Druza – manjinske zajednice koja ima značajnu ulogu i u izraelskom društvu. Izrael je optužio privremene sirijske vlasti, koje predvodi Ahmed al-Šaraa, za saradnju s beduinskim plemenima u napadima na Druze.

Dogovor o sigurnosti i diplomatski pomak

Sastanak, koji je trajao četiri sata, imao je za cilj postizanje sigurnosnih aranžmana na jugu Sirije i održavanje primirja. Izraelski predstavnici izrazili su nadu da bi ovaj korak mogao otvoriti prostor za širi diplomatski angažman, uključujući moguću normalizaciju odnosa.

Izvori bliski pregovorima tvrde da je prethodilo više tajnih susreta izraelskih i sirijskih zvaničnika, uključujući i razgovore u Bakuu, uz posredovanje Turske i Sjedinjenih Američkih Država. Također je uspostavljena linija koordinacije između izraelske i turske vojske radi izbjegavanja incidenata u sirijskom zračnom prostoru.

Dermer, blizak saradnik izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, ima zadatak osigurati američke podsticaje kako bi se Sirija uključila u dublje pregovore.

Turska, SAD i novi politički raspored u Siriji

Prema navodima saudijske televizije Al-Hadat, Turska i SAD aktivno posreduju u procesu, a izraelska delegacija bi uskoro trebala otputovati u Baku radi finalizacije dogovora sa sirijskom stranom.

Ipak, Izrael još nije pokazao spremnost da prekine zračne udare na sirijskoj teritoriji, zahtijevajući uspostavljanje demilitarizirane zone uz granicu, kao i trajno prisustvo svojih snaga u tampon zoni pod svojom kontrolom još od pada režima Bašara al-Asada.

Turska, koja je ranije podržavala pobunjenike protiv Asada, sada postaje ključni saveznik nove sirijske vlade koju predvodi al-Šaraa. Ankara je najavila vojnu i tehničku podršku sirijskim snagama, a razmatra se i mogućnost otvaranja turskih vojnih baza na teritoriji Sirije.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan i ministar vanjskih poslova Hakan Fidan optužili su Izrael da koristi zaštitu Druza kao izgovor za teritorijalnu ekspanziju i pokušaj podjele Sirije.

Zabrinutost iz Vašingtona

Nakon posljednjih izraelskih napada, dodatne tenzije izazvala je izjava portparolke Bijele kuće Kerolajn Levit da je predsjednik Donald Tramp bio „zatečen“ razvojem događaja u Siriji. Anonimni izvori iz američke administracije izrazili su nezadovoljstvo potezima Netanjahua, upozorivši da bi mogli ugroziti krhku stabilnost koju SAD pokušava očuvati u novoj sirijskoj stvarnosti.

Tom Barak također je kritikovao izraelsku intervenciju, nazivajući je loše tempiranom i kontraproduktivnom za šire diplomatske ciljeve.

I izraelski i američki zvaničnici poručili su da je sastanak u Parizu samo početak, te da su sada potrebne konkretne mjere izgradnje povjerenja kako bi se proces stabilizacije i eventualne normalizacije odnosa nastavio. Mnogi ovaj susret već opisuju kao historijski pomak u složenim odnosima dvije dugo suprotstavljene zemlje.