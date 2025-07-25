Najmanje četvero djece poginulo u urušavanju krova školske zgrade u Indiji

Najmanje četvero djece je poginulo, a 17 povrijeđeno u zapadnoj indijskoj saveznoj državi Radžasthan nakon što se urušio krov školske zgrade, javli su lokalni mediji, a strahuje se da su deseci još zarobljeni pod ruševinama.

Lokalni policajac koji je želio ostati anoniman, izjavio je za Reuters da je školska zgrada stara i da se krov možda urušio zbog obilnih kiša u regiji.

- U prostoriji je bilo 25 do 30 djece kada se krov urušio nakon jutarnje molitve - rekao je ministar obrazovanja Rajasthana, Madan Dilawar, za kanal vijesti AajTak.

Snimke s informativnih kanala prikazuju mještane okupljene oko mjesta urušavanja. Čuli su se uznemireni članovi porodica kako plaču dok su vlasti koristile dizalicu za uklanjanje ruševina.

Lokalni mediji javili su da je 32 učenika izvučeno na sigurno, ali da su spasilačke operacije u toku.

- Nadležnim vlastima date su upute da osiguraju odgovarajući tretman povrijeđene djece - izjavio je šef vlade Rajasthana Bhajanlal Sharma na platformi X.

Neka od povrijeđene djece su u kritičnom su stanju - kazao je lokalni policajac Amit Kumar novinskoj agenciji PTI, prenose novine Economic Times.