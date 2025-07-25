Lider Huta pozvao arapske zemlje da otvore koridor: "Mobilisat ćemo stotine hiljada Jemenca za Gazu"

Vođa pokreta Ansar Allah Sejid Abdul-Melik el-Huti pozvao je građane Jemena da masovno izađu na ulice i iskažu podršku narodu Gaze.

U svom redovnom govoru posvećenom izraelskoj agresiji na Pojas Gaze, te međunarodnim i regionalnim dešavanjima, el-Huti je saopćio da je od početka jemenskih vojnih operacija podrške Gazi izvedeno ukupno 1.679 napada u kojima su korišteni projektili i dronovi.

Nove akcije

Ponovo je istakao odlučnost pokreta da dodatno ojača vojne kapacitete i poručio da će naredne akcije biti "još efikasnije u kažnjavanju i vršenju pritiska na izraelskog neprijatelja".

Dodao je da jemenska pomorska blokada prema Izraelu ostaje na snazi te da je luka Umm el-Rašraš, na jugu Izraela, ponovo potpuno zatvorena kao rezultat tih mjera.

El-Huti je uputio apel vladama zemalja između Jemena i Palestine da "otvore prolaze za naš narod", kako bi, kako je rekao, stotine hiljada Jemenca mogle krenuti prema Gazi.

- Otvaranje tih koridora je ono čemu težimo i za što se i dalje zalažemo - izjavio je.

Najavio je i "neviđenu" mobilizaciju širom Jemena u petak, pozvavši narod da se u ogromnom broju okupi u znak solidarnosti s narodom Gaze.

- To mora biti historijski odziv - poručio je, "posebno u svjetlu sramotne šutnje i saučesništva većine islamskih vlada".

El-Huti je naglasio da jemenska pozicija ostaje nepromijenjena uprkos napadima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Izraela, dodavši da ekonomski rat, opsade i medijske kampanje nisu uspjele slomiti odlučnost jemenskog naroda.

Oštre kritike

Govoreći o humanitarnoj katastrofi u Gazi, vođa Huta je oštro kritikovao međunarodne organizacije i Organizaciju islamske saradnje (OIC) zbog, kako je rekao, "sramotnog" izostanka konkretne akcije.

- Dok je Gaza pod opsadom, a glad se širi, ogromna je sramota što međunarodna zajednica i islamske institucije ostaju pasivne - kazao je.

Zaključio je da se narod Gaze osjeća napušteno – ne samo od strane međunarodne zajednice, već ponajviše od arapskih i muslimanskih zemalja. "Odgovornost je prije svega na njima", poručio je el-Huti.