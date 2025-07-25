Tramp potpisao izvršnu naredbu koja će olakšati uklanjanje beskućnika s ulica

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) potpisao je izvršnu naredbu o reformi politike beskućništva, olakšavajući gradovima i državama uklanjanje beskućnika s ulica i njihovo slanje u programe liječenja, javlja Anadolu.

Naredba, izdata u četvrtak, ima za cilj rješavanje onoga što je administracija nazvala "endemskim skitništvom, remećenjem javnog reda i mira, iznenadnim sukobima i nasilnim napadima".

Tramp je naložio državnoj tužiteljici Pam Bondi da "poništi sudske presedane i ukine uredbe o pristanku" koje ograničavaju državne i lokalne vlasti da zatvaraju osobe koje predstavljaju rizik za sebe ili druge.

U naredbi se navodi da većina ljudi koji žive na ulicama pati od ovisnosti o drogama, mentalnih bolesti ili oboje, prema Bijeloj kući.

Naredba nalaže agencijama da osiguraju da se ljudi koji "kampuju na ulicama i izazivaju javne nerede" premjeste u centre za liječenje ili druge odgovarajuće objekte.

- Prebacivanje ovih osoba u dugoročne institucionalne uslove radi humanog tretmana je najprovjereniji način za uspostavljanje javnog reda - navodi se u naredbi.

Bondi je također upućena da sarađuje sa sekretarima za zdravstvo i socijalne usluge, stanovanje i urbani razvoj i saobraćaj kako bi se dao prioritet federalnim grantovima za jurisdikcije koje provode zakone koji zabranjuju kampovanje u gradovima, otvorenu upotrebu droga, besciljno zadržavanje i skvotiranje te praćenje lokacija seksualnih prestupnika.