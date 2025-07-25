Google ga uhvatio golog u dvorištu, sad mu moraju platiti odštetu

Argentinac kojeg je kamera Google Street Viewa snimila nagog u dvorištu svoje kuće dobio je odštetu od suda nakon što je njegova gola stražnjica završila na internetu.

Policajac je tužio ovu internetsku kompaniju zbog narušavanja dostojanstva, tvrdeći da se nalazio iza zida visokog dva metra kada ga je kamera snimila s leđa 2017. godine u jednom malom argentinskom gradu. Uz snimak su bili vidljivi i kućni broj te naziv ulice, a fotografija je emitovana na argentinskoj televiziji i široko dijeljena na društvenim mrežama.

Muškarac je naveo da ga je snimak izložio ismijavanju među kolegama i komšijama. Njegov prvi zahtjev za odštetu sud je odbacio prošle godine, uz obrazloženje da je sam odgovoran za "neprimjereno šetanje po dvorištu svog doma". Google je tvrdio da zid nije bio dovoljno visok da bi zaklonio pogled.

Mediji oslobođeni odgovornosti

Ipak, suci žalbenog suda presudili su da je njegovo dostojanstvo bilo narušeno i dosudili mu odštetu u iznosu od oko 12.500 dolara, koju će morati platiti Google.

- Ovdje se radi o slici osobe koja nije snimljena u javnom prostoru, već unutar granica vlastitog doma, iza ograde više od prosječne visine. Povreda privatnosti je očigledna - navodi se u presudi.

Zadiranje u privatnost

Sudije su istakle da "nema sumnje da je u ovom slučaju došlo do proizvoljnog zadiranja u tuđu privatnost" i zaključile da "ne postoji valjano opravdanje da Google izbjegne odgovornost za ovu ozbiljnu grešku". Takođe su podsjetili na politiku Googlea da zamagljuje lica i registarske tablice na Street Viewu, što pokazuje da su svjesni odgovornosti prema trećim stranama.

U ovom slučaju lice muškarca nije bilo vidljivo, ali "prikazano je cijelo njegovo golo tijelo, što je također trebalo biti spriječeno", ističe se u presudi.

Telekomunikacijska kompanija Cablevision SA i portal El Censor oslobođeni su odgovornosti za širenje slike, jer je sud smatrao da su njihovi postupci "pomogli da se ukaže na grešku koju je napravio Google".