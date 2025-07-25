Izraelski ministar negira glad u Gazi: "Podržavam izgladnjivanje Hamasa"

Izraelski ekstremno desničarski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben Gvir izjavio je u petak da "nema stvarne gladi u Gazi", direktno suprotstavljajući se upozorenjima desetina država i međunarodnih humanitarnih organizacija o sve dubljoj gladi i humanitarnoj katastrofi u opkoljenoj palestinskoj enklavi, javlja Anadolu.

- U Gazi nema stvarne gladi. Da su gladni, vratili bi taoce kući - dodavši: "Podržavam izgladnjivanje Hamasa u Gazi."

Potpuna obustava pomoći

Ben Gvir, lider ultranacionalističke stranke "Židovska moć", odavno se zalaže za potpunu obustavu humanitarne pomoći Gazi, zagovara ponovno okupiranje cijele teritorije, protjerivanje palestinskog stanovništva i izgradnju izraelskih naselja.

Njegova najnovija izjava dolazi kao podrška politici premijera Benjamina Netanjahua, koji aktivno sprečava ulazak pomoći u Gazu, potez koji je međunarodno okarakterisan kao kolektivno kažnjavanje civila.

Izjave Ben Gvira drastično se razlikuju od stavova brojnih vlada i humanitarnih organizacija, uključujući UN, koje upozoravaju da Gaza klizi u masovno izgladnjivanje, te optužuju Izrael da koristi hranu kao oružje u svom genocidnom ratu.

Humanitarna kriza

Pojas Gaze trenutno prolazi kroz jednu od najtežih humanitarnih kriza u svojoj historiji. Od 7. oktobra 2023. godine, Izrael vodi razorni rat protiv enklave, a od 2. marta potpuno je zatvorio sve granične prelaze, onemogućivši ulazak hrane, lijekova i pomoći.

Zatvaranje je dovelo do akutne pothranjenosti, posebno među djecom i bolesnima. Više područja pogođeno je uvjetima gladi, a organizacije upozoravaju da vrijeme ističe kako bi se spriječile masovne smrti zbog izgladnjivanja.