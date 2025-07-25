Putin utučen i zamišljen na sahrani kolegice s fakulteta

Predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovao je komemoraciji povodom smrti Irine Podnosove, predsjednice Vrhovnog suda Rusije, koja je preminula ranije ove sedmice u 71. godini.

Putin je izgledao tužno i zamišljeno dok je sjedio pored članova njene porodice u bolnici u Moskvi, gdje je bio izložen otvoreni kovčeg uz počasnu stražu. Građani su tom prilikom imali priliku da joj odaju posljednju počast, piše Reuters.

U četvrtak je Putin položio buket crvenog cvijeća pored kovčega, prekrstio se i pognuo glavu, a potom razgovarao s porodicom pokojne. Mnogi prisutni primijetili su da je izgledao veoma utučen.

Putin, koji ima 72 godine, i Podnosova bili su studenti prava sedamdesetih godina prošlog vijeka u Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu, gdje je Putin i započeo svoju karijeru u sigurnosnoj službi KGB.

Podnosova je bila među njegovim pouzdanim kolegama iz tog perioda koje su kasnije zauzele visoke funkcije u ruskoj politici i pravosuđu, nakon što je Putin postao predsjednik.

Funkciju predsjednice Vrhovnog suda obavljala je nešto više od godinu dana. Preminula je od raka, prenosi Telegraf.