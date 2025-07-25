Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RIJETKO POKAZUJE EMOCIJE

Putin utučen i zamišljen na sahrani kolegice s fakulteta

Predsjednik Rusije prisustvovao je komemoraciji povodom smrti Irine Podnosove, predsjednice Vrhovnog suda Rusije

Vladimir Putin. AP

M. Až.

25.7.2025

Predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovao je komemoraciji povodom smrti Irine Podnosove, predsjednice Vrhovnog suda Rusije, koja je preminula ranije ove sedmice u 71. godini.

Putin je izgledao tužno i zamišljeno dok je sjedio pored članova njene porodice u bolnici u Moskvi, gdje je bio izložen otvoreni kovčeg uz počasnu stražu. Građani su tom prilikom imali priliku da joj odaju posljednju počast, piše Reuters.

U četvrtak je Putin položio buket crvenog cvijeća pored kovčega, prekrstio se i pognuo glavu, a potom razgovarao s porodicom pokojne. Mnogi prisutni primijetili su da je izgledao veoma utučen.

Putin, koji ima 72 godine, i Podnosova bili su studenti prava sedamdesetih godina prošlog vijeka u Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu, gdje je Putin i započeo svoju karijeru u sigurnosnoj službi KGB.

Podnosova je bila među njegovim pouzdanim kolegama iz tog perioda koje su kasnije zauzele visoke funkcije u ruskoj politici i pravosuđu, nakon što je Putin postao predsjednik.

Funkciju predsjednice Vrhovnog suda obavljala je nešto više od godinu dana. Preminula je od raka, prenosi Telegraf.

# VLADIMIR PUTIN
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.