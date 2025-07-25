Američki ambasador ismijava Makrona zbog Palestine: "Hoće li nova država biti Franc-en-Stine?"

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi (Mike Huckabee) ismijavao je najavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) da će Pariz u septembru priznati palestinsku državu.

- Kako pametno! Ako Makron može samo "proglasiti" postojanje države, možda Ujedinjeno Kraljevstvo može "proglasiti" Francusku britanskom kolonijom!“, napisao je Hakabi u prvoj reakciji.

U sljedećoj objavi nastavio je s podrugljivim komentarima na račun Makronove odluke.

- Makronovo jednostrano "proglašenje palestinske države" nije uključivalo gdje će se ona nalaziti. Sada mogu ekskluzivno otkriti da će Francuska ponuditi Azurnu obalu, a nova nacija će se zvati "Franc-en-Stine" - napisao je Hakabi u objavi koja je izazvala brojne osude.

Hakabi je i ranije poznat po svojim radikalnim proizraelskim stavovima. Podržavao je izraelske planove o aneksiji Zapadne obale, protivio se rješenju o dvije države i negirao postojanje palestinskog naroda.

Makron je u četvrtak navečer objavio da će Francuska priznati palestinsku državu, što je izazvalo veliki bijes u Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je da Vašington "snažno odbacuje" plan francuskog predsjednika.

Od početka izraelske ofanzive u Gazi, niz evropskih država odlučio je priznati Palestinu, među njima Španija, Slovenija i Irska.