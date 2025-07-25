Lažna naracija berlinske policije: "Mrzitelji Židova tuku policajce"

U Berlinu je u maju održan pro-palestinski skup povodom obilježavanja 77. godišnjice Nakbe, etničkog čišćenja i protjerivanja Palestinaca iz njihove domovine.

Ono što se tog dana dogodilo nije bio samo slučaj policijske brutalnosti, već koordinirani napor njemačkih vlasti, medija i političara da fikciju predstave kao činjenicu kako bi dodatno kriminalizirali palestinski protest, prenosi Al Jazeera.

Dobro predstavljena laž

Prema javnoj izjavi koju je izdala berlinska policija, demonstrant je nasilno napao njihovog službenika, što je rezultiralo ozbiljnom povredom i hospitalizacijom. Policija je tvrdila da je službenik bio izvučen u masu, namjerno napadnut, oboren na zemlju, a zatim je udaran nogama od strane demonstranata. Poruka je bila jasna: pro-palestinski demonstranti su nasilni, iracionalni i opasni.

Sve navedeno je laž.

Dokazi neosporivi

Video dokazi, pažljivo analizirani od strane Forensis-a, nezavisne istraživačke agencije, nedvosmisleno su opovrgnuli sve tvrdnje berlinske policije. Snimak prikazuje policajca sa brojem BE24111 ispisanim na leđima njegove uniforme kako zajedno sa kolegama ulazi u masu kako bi uhapsio jednog demonstranta. Dok guraju ljude, BE24111 počinje udarati demonstrante u glavu i šutirati ih. Čini se da se tokom ovog nasilnog ispada i povrijedi, te se povlači sa svojim kolegama.

Nema nasilne mase. Niko ga ne vuče u masu. Niko ga ne obara na zemlju. Niko ga ne šutira. Naprotiv, snimak prikazuje demonstrante kako se aktivno udaljavaju i štite jedni druge od napada BE24111.

Nasilje je izvršio policajac, a ne masa.

Mediji izazvali paniku

Lažna naracija berlinske policije brzo je proširena kroz medije i zvaničnike vlasti, izazivajući talas širenja straha i političkog oportunizma. Predstavnik policijskog sindikata pojavio se na TV kanalu Welt i opisao demonstrante kao "bandu ubica" koja bi "ubila policajca da su mogli".

- Mrzitelji Židova tuku policajce - objavio je naslov tabloid BILD i citirao Stivena Veha (Stephana Weha) iz Njemačkog policijskog sindikata koji je rekao - Kada se kolega izvlači u masu i gazi, pri čemu gubi svijest više puta, moramo reći da je čista sreća što je preživio noć. Ovo ludilo mora prestati prije nego što neko od naših kolega izgubi život na takvom skupu.

Javno tužilaštvo je saopštilo da je riječ o napadu na organe pravne države i pokrenulo formalnu istragu pod optužbama za teške tjelesne povrede i teško narušavanje javnog reda. Ljudi koje je policija napala sada bi se mogli suočiti s krivičnim progonom za događaje koji se zapravo nisu ni dogodili.

- Policajac na antiizraelskom protestu u Berlinu bio je izvućen u masu od strane agresivnih demonstranata i ozbiljno povrijeđen. Policiji je potrebna najbolja moguća oprema i odgovarajuće ovlasti. To ćemo jasno definisati u zakonu - rekao je savezni ministar unutrašnjih poslova Njemačke, Aleksander (Alexander) Dobrindt.

Pro-palestinski aktivizam proglašen ekstremizmom

Država ne samo da širi neistine, već ih želi koristiti i za donošenje represivnih zakona. Ovo je dio šire strategije kriminalizacije pro-palestinskog aktivizma, protesta i slobode govora pod izgovorom borbe protiv ekstremizma.

Manje od mjesec dana nakon incidenta, u junu ove godine, Državni ured za zaštitu ustava i državna sigurnosna agencija, objavljuju izvještaj za 2024. godinu u kojem je više pro-palestinskih organizacija kategorizirano kao ekstremističke.

Ova kategorizacija vjerovatno će dovesti do pojačanog nadzora, mogućih policijskih racija i čak zabrana aktivnosti ovih organizacija.

Drugi su već zabranjeni. U maju 2024. godine, udruženje Solidarnost s Palestinom (Palestine Solidarity Duisburg) je zabranjeno, a njegova stranica ugašena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Prije toga, u novembru 2023., savezna vlada je zabranila pro-palestinsku grupu Samidoun.

Država nije ciljala samo organizacije već i pojedince. U aprilu su tri državljanina Evropske unije i jedan državljanin SAD-a prijetnjama deportacije bili suočeni zbog svog pro-palestinskog aktivizma.