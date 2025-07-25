Egipat šalje simboličnu pomoć: Izrael izgladnjuje narod

"Od mora do mora, flaša nade za Gazu" naziv je simbolične inicijative egipatskog naroda užasnutog prizorima gladi iz Gaze. Kao dio inicijative, Egipćani pune plastične flaše od jedne i dvije litre žitaricama, rižom, sojom i drugim suhim namirnicama, te ih potom bacaju u Sredozemno more s nadom da će stići do Pojasa Gaze. Učesnici ove akcije kažu da je ovo očajnički pokušaj da se prevaziđe izraelska blokada, zbog koje su kamioni s hitnom pomoći zaustavljeni na graničnim prijelazima, dok stotine hiljada ljudi gladuje. Također pozivaju ljude u zemljama koje se nalaze uz obalu Sredozemnog mora, kao što su Libija, Tunis, Alžir i Maroko, da se uključe u ovu inicijativu.

Prema izvještajima lokalnih arapskih medija, ova ideja je nadahnuta konceptom "poruke u flaši" i od tada je naišla na velike pohvale, posebno na društvenim mrežama. Pretpostavlja se da ju je predložio egipatski akademik i inženjer koji živi u Japanu, ističući da je dostavljanje hrane preko mora najefikasniji način s obzirom na trenutnu blokadu Gaze. U objavi na Facebooku objasnio je da plastični kanister od 25 litara, dobro zatvoren, može nositi oko šest do osam kilograma hrane, pri čemu ostaje zračni prostor od otprilike osam litara za osiguranje uzgona. Također je naveo da bi se ti kanisteri trebali ispuštati najmanje četiri kilometra od obale, pod kutom od 60 stupnjeva prema sjeveroistoku, kako bi se izbjegle suprotne morske struje. - Površinske struje u istočnom dijelu Mediterana kreću se od zapada prema istoku brzinom do 0,8 km/h, što znači da bi kontejneri mogli doploviti do obala Gaze u roku od 72 do 96 sati ako se lansiraju iz područja poput Damiette ili istočno od Port Saida - navedeno je u objavi.