Putin otpustio čelnog čovjeka TASS-a zbog javnih kritika Rusije

Rusija je u petak smijenila Mikhaila Gusmana, visokog rukovodioca državne novinske agencije TASS, nakon što je prisustvovao medijskom forumu u Nagorno-Karabahu, regiji koju je Azerbejdžan nedavno ponovno zauzeo.

Gusman, koji je bio prvi zamjenik generalnog direktora TASS-a i poznat po intervjuima sa svjetskim liderima, izazvao je kontroverzu među ruskim proruskih blogerima zbog svog prisustva na događaju gdje je pohvalio Azerbejdžan za dobre diplomatske odnose.

Politički pritisak

Na istom forumu predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je da Ukrajinci nikada ne bi trebali prihvatiti okupaciju.

Gusmanova smjena nije objašnjena u službenom saopćenju, a neki ruski mediji su ga optužili da je azerbejdžanski špijun, ističući njegove korijene.

- To je to. Azerbejdžanski špijun Gusman otpušten je s pozicije prvog zamjenika generalnog direktora TASS-a - objavio je nacionalistički Telegram kanal Mnogonational, koji ima oko 400.000 pretplatnika.

Pogoršani odnosi

Odnosi između Rusije i Azerbejdžana značajno su zahladili posljednjih mjeseci nakon što je u decembru prošle godine putnički avion iz Azerbejdžana pao u južnoj Rusiji, usmrtivši 38 ljudi.

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev traži od Rusije javno priznanje da je avion slučajno oboren i kaznu za odgovorne, što Moskva još nije učinila, iako se Putin izvinio.

Napetosti su porasle i nakon smrti dvojice azerbejdžanskih državljana u ruskom pritvoru, a Azerbejdžan je uzvratio hapšenjem novinara ruske državne medijske kuće, što je protumačeno kao odmazda.