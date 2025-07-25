Indija razotkrila prevaranta: Iz stana kod Delhija vodio izmišljenu ambasadu

S. B.

25.7.2025

Indijska policija uhapsila je 47-godišnjeg Haršvardana Džajna (Harshvardhana Jaina) zbog vođenja lažne ambasade iz unajmljenog stana u blizini glavnog grada Delhija. 

Haršvarda se predstavljao kao ambasador ili savjetnik izmišljenih država pod imenima poput "Seborge" i "Westarctice", a svojim žrtvama je obećavao zaposlenje u inostranstvu, za šta je tražio novac.

Krivična djela

Policija je otkrila da je Haršvarda koristio lažne diplomatske tablice na četiri automobila zaplijenjena u njegovim prostorijama, koje su bile ukrašene zastavama više država. 

Takođe su pronađene falsifikovane fotografije na kojima se prikazuje u društvu svjetskih lidera, kao i lažni pečati indijskog Ministarstva vanjskih poslova i drugih zemalja.

Haršvarda se tereti za niz krivičnih djela, uključujući pranje novca preko fiktivnih firmi u inostranstvu, falsifikovanje dokumenata, lažno predstavljanje i posjedovanje lažnih dokumenata. 

Istraga u toku

U njegovom stanu pronađeno je i oko 4,5 miliona indijskih rupija u gotovini, kao i druge strane valute.

Ova prevara šokirala je lokalnu zajednicu i podigla svijetlo na sofisticiranost i razmjere kriminalnih aktivnosti koje su uključivale stvaranje lažne diplomatske misije, varanje ljudi i zloupotrebu međunarodnih simbola i oznaka. 

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve detalje i povezane osobe u ovom slučaju.

# INDIJA
# NEW DELHI
