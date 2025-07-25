Sirijsko-saudijski investicioni savez: Ogroman ekonomski sporazum vrijedan milijarde dolara

Saudijski investitori su nedavno stigli u Siriju i potpisali veliki ugovor vrijedan 6,4 milijarde dolara. Ovaj sporazum obuhvata nekoliko sektora, uključujući nekretnine, telekomunikacije i finansije.
Ministar investicija Khalid Al-Falih predstavio je ovaj dogovor tokom Sirijsko-saudijskog investicijskog foruma koji je održan 24. jula u Damasku.
Ova saradnja predstavlja važan korak u jačanju ekonomskih veza između Saudijske Arabije i Sirije.
- Tokom ovog foruma, svjedočit ćemo potpisivanju 47 sporazuma i memoranduma o razumijevanju ukupne vrijednosti koja se približava 24 milijarde saudijskih rijala (6,4 milijarde dolara) - rekao je Al-Falih.