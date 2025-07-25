Sirijsko-saudijski investicioni savez: Ogroman ekonomski sporazum vrijedan milijarde dolara

- Tokom ovog foruma, svjedočit ćemo potpisivanju 47 sporazuma i memoranduma o razumijevanju ukupne vrijednosti koja se približava 24 milijarde saudijskih rijala (6,4 milijarde dolara) - rekao je Al-Falih.

Ova saradnja predstavlja važan korak u jačanju ekonomskih veza između Saudijske Arabije i Sirije.

Ministar investicija Khalid Al-Falih predstavio je ovaj dogovor tokom Sirijsko-saudijskog investicijskog foruma koji je održan 24. jula u Damasku.

Saudijski investitori su nedavno stigli u Siriju i potpisali veliki ugovor vrijedan 6,4 milijarde dolara. Ovaj sporazum obuhvata nekoliko sektora, uključujući nekretnine, telekomunikacije i finansije.

Sporazumi vrijedni 1,07 milijardi dolara u telekomunikacijama usmjereni su na jačanje saradnje između sirijskog Ministarstva komunikacija i saudijskih kompanija poput Saudi Telecom i GO Telecom.

U nekretninama i infrastrukturi dogovoreni su poslovi vrijedni 2,93 milijarde dolara, uključujući izgradnju tri cementare koje financira Saudijska Arabija za obnovu Sirije.

- Sirija napreduje kao zemlja atraktivna za investicije uprkos svim izazovima. Od početka svoje nove ere, svjedočili smo istinskoj želji da se saudijskim biznismenima pruže investicione prilike - naveli su saudijski zvaničnici.