NOVA VLAST

Sirijsko-saudijski investicioni savez: Ogroman ekonomski sporazum vrijedan milijarde dolara

Sirija napreduje kao zemlja atraktivna za investicije uprkos svim izazovima

U nekretninama i infrastrukturi dogovoreni su poslovi vrijedni 2,93 milijarde dolara.

S. B.

25.7.2025

Saudijski investitori su nedavno stigli u Siriju i potpisali veliki ugovor vrijedan 6,4 milijarde dolara. Ovaj sporazum obuhvata nekoliko sektora, uključujući nekretnine, telekomunikacije i finansije. 

Ministar investicija Khalid Al-Falih predstavio je ovaj dogovor tokom Sirijsko-saudijskog investicijskog foruma koji je održan 24. jula u Damasku. 

Ova saradnja predstavlja važan korak u jačanju ekonomskih veza između Saudijske Arabije i Sirije.

- Tokom ovog foruma, svjedočit ćemo potpisivanju 47 sporazuma i memoranduma o razumijevanju ukupne vrijednosti koja se približava 24 milijarde saudijskih rijala (6,4 milijarde dolara) - rekao je Al-Falih.

Sporazumi vrijedni 1,07 milijardi dolara u telekomunikacijama usmjereni su na jačanje saradnje između sirijskog Ministarstva komunikacija i saudijskih kompanija poput Saudi Telecom i GO Telecom.

U nekretninama i infrastrukturi dogovoreni su poslovi vrijedni 2,93 milijarde dolara, uključujući izgradnju tri cementare koje financira Saudijska Arabija za obnovu Sirije.

- Sirija napreduje kao zemlja atraktivna za investicije uprkos svim izazovima. Od početka svoje nove ere, svjedočili smo istinskoj želji da se saudijskim biznismenima pruže investicione prilike - naveli su saudijski zvaničnici.

# SIRIJA
# SAUDIJSKA ARABIJA
