Snažna poruka iz Velike Britanije, Njemačke i Francuske: Rat u Gazi mora biti okončan!

Predstavnici Velike Britanije, Njemačke i Francuske oglasili su se zajedničkim saopćenjem za javnost u kojem su naveli kako rat u Gazi konačno mora biti okončan.

U saopćenju za javnost, ove zemlje su pozvale kako na puštanje talaca tako i na odobravanje ulaska humanitarne pomoći u Gazu.

- Pozivamo sve strane da okončaju sukob postizanjem trenutnog primirja. Pozivamo na trenutno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca koje Hamas drži u zatočeništvu od 7. oktobra 2023. godine. Primirje je najbolja prilika da se taoci vrate kući, okonča patnja njihovih porodica i konačno donese olakšanje civilnom stanovništvu u Gazi. Razoružanje Hamasa je imperativ i Hamas ne smije imati nikakvu ulogu u budućnosti Gaze. Potvrđujemo našu posvećenost podršci diplomatskim naporima Sjedinjenih Američkih Država, Katara i Egipta -naglasili su.

Nakon toga, osvrnuli su se na humanitarnu katastrofu u Gazi.

- Humanitarna katastrofa kojoj svjedočimo u Gazi mora se odmah završiti. Najosnovnije potrebe civilnog stanovništva, uključujući pristup vodi i hrani, moraju se zadovoljiti bez daljnjeg odlaganja. Uskraćivanje osnovne humanitarne pomoći civilnom stanovništvu je neprihvatljivo. Pozivamo izraelsku vladu da odmah ukine ograničenja na protok pomoći i hitno omogući UN-u i humanitarnim nevladinim organizacijama da obavljaju svoj rad kako bi poduzeli mjere protiv gladi. Izrael mora ispuniti svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu - pojasnili su.

Govorili su i o izraelskim prijetnjama Palestincima.

- Čvrsto se protivimo svim naporima nametanja izraelskog suvereniteta nad okupiranim palestinskim teritorijama. Prijetnje aneksijom, naseljima i nasiljem doseljenika protiv Palestinaca potkopavaju izglede za pregovaračko rješenje o dvije države. Posvećeni smo saradnji s našim međunarodnim partnerima, uključujući i Ujedinjene nacije, na razvoju specifičnog i kredibilnog plana za sljedeću fazu u Gazi kojim će se uspostaviti prelazno upravljanje i sigurnosni aranžmani, te osigurati isporuka humanitarne pomoći u velikim razmjerima. Ovo mora biti praćeno povlačenjem izraelskih snaga i uklanjanjem rukovodstva Hamasa, kao ključnim koracima ka pregovaračkom rješenju o dvije države - naveli su.

Na kraju, poručili su kako su Njemačka, Francuska i Velika Britanija spremni preduzeti sve korake kako bi se ove aktivnosti sprovele do kraja.

- Spremni smo poduzeti daljnje akcije kako bismo podržali trenutni prekid vatre i politički proces koji vodi trajnoj sigurnosti i miru za Izraelce, Palestince i cijelu regiju - zaključuje se.