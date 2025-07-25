Kadirov se gotovo udavio u Turskoj: Spašen zahvaljujući brzoj reakciji

Čečenski lider Ramzan Kadirov doživio je dramatičan incident tokom boravka u luksuznom hotelu u turskom Bodrumu, kada se, prema pisanju turskih medija, počeo daviti u moru.

Incident se dogodio oko podneva u okrugu Kajnar, a situaciju su prvi primijetili pripadnici obezbjeđenja koji su odmah alarmirali hitnu pomoć. Kadirovu je odmah na plaži ukazana prva pomoć, nakon čega je prevezen u privatnu bolnicu.

Izvori navode da se sada nalazi u stabilnom stanju i van životne opasnosti, dok se detalji o uzroku incidenta još utvrđuju. Iako nije poznato da li je imao zdravstvenih problema prije ulaska u more, informacija o njegovom stanju brzo je obišla medije u regionu.

Ovaj događaj izazvao je veliku pažnju s obzirom na to da je Kadirov jedna od najuticajnijih i najkontroverznijih političkih figura iz ruskog saveza.