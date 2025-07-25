Fon der Lajen se sastaje s Trampom u Škotskoj: Poznato i o čemu će razgovarati

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) danas je kazala da će se u nedjelju u Škotskoj sastati s predsjednikom SAD Donaldom Trampom (Trumpom).

Povod njihovog susreta je razgovor o trgovinskim odnosima između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Danas je Tramp kazao kako postoji 50-50 šansa ili možda i manje da će Sjedinjene Američke Države postići trgovinski sporazum s Evropskom unijom, rekavši da Brisel "očajnički želi postići dogovor".

Evropska komisija je u četvrtak saopćila da je dogovoreno trgovinsko rješenje sa Sjedinjenim Američkim Državama "nadohvat ruke". Ta vijest je stigla i nakon što su članice EU glasale za odobrenje kontratarifa na 93 milijarde eura (109,01 milijardi dolara) američke robe u slučaju da pregovori propadnu.

Diplomate EU su informirane o ovom pitanju i rekli su za POLITICO da očekuju sporazum o baznim tarifama SAD-a od 15 posto prije Trampovog roka 1. avgusta.

- Svi su prilično napeti – izjavio je diplomata EU.

Predsjednik SAD u aprilu je najavio tarife za 60 trgovinskih partnera, u rasponu do 50 posto te je rekao da će svaki dogovor sa zemljama EU-a morati biti onaj u kojem one "otkupe svoje carine jer su trenutno na 30 posto".

Ako Tramp blokira dogovor koji je sada u izradi - EU je spremna uzvratiti, rekle su evropske diplomate za POLITICO.

Jedna od mjera bi bila uvođenje carina na američku robu vrijednu 93 milijarde eura, što su zemlje EU odobrile u četvrtak.